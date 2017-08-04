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Ousmane Dembele Barcelona yolunda! Ousmane Dembele Barcelona'ya mı transfer oluyor?

Ousmane Dembele, Barcelona yolunda!

Barcelona'da, 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar'ın boşluğunu Ousmane Dembele dolduracak

04 Ağustos 2017 Cuma, 22:04:36 Güncelleme: 23:42:08

Neymar'ın 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olmasıyla Barcelona'da transfer hareketliliği başladı...

L'Equipe'in iddiasına göre Barcelona, Ousmane Dembele ile büyük ölçüde anlaştı. Genç yıldızın Barcelona'yı Real Madrid'e tercih ettiği öğrenilirken Katalan ekibinin önümüzdeki günlerde Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Borussia Dortmund'un transfere onay vermesi halinde, Barcelona'nın Alman ekibine bonservis bedeli olarak en az 100 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

 

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  • Ousmane Dembele
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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    maxi 65m€ eder piyasayı mahvettiler!
  • Misafir 2 saat önce
    Saçma
  • Misafir 2 saat önce
    bi neymar degil
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