Ousmane Dembele Barcelona yolunda! Ousmane Dembele Barcelona'ya mı transfer oluyor?

Neymar'ın 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olmasıyla Barcelona'da transfer hareketliliği başladı...
L'Equipe'in iddiasına göre Barcelona, Ousmane Dembele ile büyük ölçüde anlaştı. Genç yıldızın Barcelona'yı Real Madrid'e tercih ettiği öğrenilirken Katalan ekibinin önümüzdeki günlerde Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Borussia Dortmund'un transfere onay vermesi halinde, Barcelona'nın Alman ekibine bonservis bedeli olarak en az 100 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
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YORUMLAR 3
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Misafir 2 saat öncemaxi 65m€ eder piyasayı mahvettiler!30
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Misafir 2 saat önceSaçma60
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Misafir 2 saat öncebi neymar degil60