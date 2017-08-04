ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 23:11:05

  • 1 Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor
    1 | 10

    Fenerbahçe Kjaer'in gidişi sonrası transfere hız verirken, Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada sol bek mevki için gündem yarattı.

  • 2 Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor
    2 | 10

    Fanatik'in haberine göre, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan Sarı-Lacivertli taraftarlar, sol beke Chelsea'li Kenedy'nin transfer olmasını istiyorlar.

  • 3 Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor
    3 | 10

    Geçtiğimiz yıl Aziz Yıldırım da Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor
    4 | 10

    "Chelsea Brezilya'dan Kenedy diye bir çocuk aldı 9 milyon Euro'ya."

  • 5 Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor
    5 | 10

    "Biz almak istedik alamadık."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000