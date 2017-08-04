FUTBOL
Fenerbahçeli taraftarlar Kenedy'i istiyor
04 Ağustos 2017 Cuma, 23:11:05 | Güncelleme: 23:16:55
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Fenerbahçe Kjaer'in gidişi sonrası transfere hız verirken, Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada sol bek mevki için gündem yarattı.
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Fanatik'in haberine göre, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan Sarı-Lacivertli taraftarlar, sol beke Chelsea'li Kenedy'nin transfer olmasını istiyorlar.
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Geçtiğimiz yıl Aziz Yıldırım da Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:
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"Chelsea Brezilya'dan Kenedy diye bir çocuk aldı 9 milyon Euro'ya."
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"Biz almak istedik alamadık."
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"Alsak 9 milyonu çöpe attılar diyeceklerdi"
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AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR
Fenerbahçeli taraftarlar, Chelsea menajeri Conte'nin Kennedy'yi kadroda düşünmediğini açıklamasından sonra, sosyal medyada Aziz Yıldırım'ın Ekim 2016'da söylediği sözleri hatırlatarak, yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ve Selim Kosif'i mention yağmuruna tuttular.
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HEM FORVET HEM SOL BEK
1996 doğumlu Kennedy, sol bek, sol açık, forvet gibi birçok pozisyonda oynayabiliyor.
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Aykut Kocaman da yaptığı açıklamada birçok pozisyonda oynayabilen, joker görevi görecek futbolcular istediğini belirtmişti.
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Chelsea'de geçtiğimiz yıl sadece birkaç maçta forma giyen Brezilyalı yetenek, uygun bir bedelle kiralanabilir.