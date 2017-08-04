Atiker Konyaspor'dan doping tepkisi

Beşiktaş ile Süper Kupa maçına hazırlanan Atiker Konyasporlu futbolcular kamp yaptıkları sırada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doping kontrolüne alındı. Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.



Ahmet Baydar, "Bugün saat 16.00'da futbolcularımızın kamp yaptığı tesislerimize gelen TFF ekibi oyuncularımıza doping kontrolü gerçekleştirmiştir. Pazar günü oynanacak ve tarihimizin en önemli maçlarından biri olan Süper Kupa Finali öncesi yapılan bu uygulama hepimizi şaşırtmıştır. Kısa bir süre sonra Samsun'a doğru hareket edecek ve maça konsantre olmuş olan takımımızın böyle bir muamele görmesi kabul edilemez. Sorumluluk noktasında bulunan ve tarafsız olması gereken görevlileri aklı selim hareket etmeye ve eşit muameleye davet ediyoruz" dedi.

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