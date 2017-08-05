Galatasaray'da hedef Fatih Terim

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; Avrupa'ya veda ettikten sonra teknik direktör İgor Tudor’un tartışılması üzerine Mircea Lucescu’yu futbol koordinatörü olarak Florya’ya getirmek isteyen G.Saray, Rumen hocayı A Milli Takım’a kaptırınca rotayı Fatih Terim’e çevirdi.
İmparator’u hoca olarak takımın başında görmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, iki gün üst üste resmi sitesinden yaptığı paylaşımlarla Terim’e mesaj yollamayı da ihmal etmedi.
İlk olarak Luce’ye gidildiği için Terim’in olası bir teklifi reddedeceği düşüncesi sonucu önceki gün, ‘Biz Lucescu’ya Fatih Terim milli takımın başındayken teklif yapmıştık’ açıklaması yapan Özbek yönetimi, dün de Fatih Terim’in Sarı-Kırmızılı formayla futbolculuk kariyerine nokta koyduğu 4 Ağustos 1985 tarihini Twitter’dan hatırlatarak efsanesine jest yaptı.
Terim’e açık bir şekilde mesaj gönderen Sarı-Kırmızılılar’ın, yakın zamanda deneyimli teknik adama teklif götüreceği bildirildi.
G.Saray yönetiminin yaptığı bu paylaşım Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.