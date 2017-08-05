Galatasaray'da hedef Fatih Terim

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İlk olarak Luce’ye gidildiği için Terim’in olası bir teklifi reddedeceği düşüncesi sonucu önceki gün, ‘Biz Lucescu’ya Fatih Terim milli takımın başındayken teklif yapmıştık’ açıklaması yapan Özbek yönetimi, dün de Fatih Terim’in Sarı-Kırmızılı formayla futbolculuk kariyerine nokta koyduğu 4 Ağustos 1985 tarihini Twitter’dan hatırlatarak efsanesine jest yaptı.