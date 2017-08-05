Serdar Ali Çelikler: 'İstifa edin' demiştim Fatih Hocam

11 Kasım 2016’da yazmıştım. O dönem TV programlarımda dile getirmiştim. Size açıkça seslenmiş ve “İstifa edin” demiştim. Ne zaman ki başlatıp besleyip büyüttüğünüz Arda krizinde onu ve ekibini tekrar çağırmak zorunda kaldınız asıl o gün bittiniz. “Madem Arda ve ekibi bu kadar değerli o zaman ben gideyim başkası çağırsın” diyemediğiniz için bugün bu haldesiniz. Eğer o gün istifa etseydiniz bugün yeniden İMPARATOR’dunuz. Oysa şimdi PARAtor gözüküyorsunuz. Milli Takım’ı EURO 2016 sonrası çok ama çok kötü idare ettiniz. “Takıma aldım gönlüme almadım” gibi belki 20 sene önce iş yapacak lafları kimse yemedi. Sürekli G.Saray’a göz kırpışlarınız çok fark edildi. Nitekim emin olunuz Milli Takım defteri sizin açınızdan kapandı. Çünkü Türkiye taraftarları sizden soğudu. Keşke o gün küçük sözü dinleseydiniz.

DAMATLARI BIRAK FULYA HANIM'I DİNLE

Fransa’da gazetecilerin ‘merhaba’ demeye bile giremedikleri otele, galerici ortağıyla giren onlar. Emre’lerin, Ozan’ların adının karıştığı ‘kaçak mercedes’ davası olan aynı galerici ile ortak olan yine onlar. İspanya maçında tribünde gazeteciye saldıran onlar. Çeşme’de Steakhouse açıp kendisi yetmiyormuş gibi ablası dahi sizin üzerinden güç devşiren; kebapçı Selahattin’i “Babam da duymasa iyi olur” diye üstü kapalı tehdit eden de onlar; sizi gaza getirip 320 kilometre yol yaptırıp Escobar rolüne sokmaya çalışan da onlar; üstüne dayağı yiyenler de onlar. Size 3.5 milyon Euro kaybettiren de yine onlar. Size bir küçük tavsiyesi daha: 1-Siz siz olun bir daha bu damatları dinlemeyin. 2-Fulya Hanım ne derse onu yapın.

GALATASARAY'DA MUHAKKAK YENİ EKİP



Evet, Fatih Terim Milli Takım’ı idare edememiş ve gönderilmiştir. Devlet-Hükümet ve Cumhurbaşkanı nezdinde fotoğraftan çıkarılmıştır. Bana göre yöntemlerinin modası da geçmiştir. Ama nereye el atsa kuruyan Dursun Özbek’in tek kurtarıcısı yine Fatih Terim’dir. G.Saray’da çok başarılı olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bir şartla: Muhakkak ve muhakkak kuvvetli, çantacılıktan fazlasını yapabilecek, gerekirse ve hatta mümkünse damatları da Florya’ya sokmayacak akıllı ve yetkin yardımcılarla.

YENİ FUTBOL DÜZENİNDE DEMİRÖREN'E DE YER YOK



Önce Arda’ya bakalım. Dönüp dönmemesi tartışılabilir, ama yetkinliğinin ve etkinliğinin en önemlisi sevimliliğinin bittiği tartışılmaz. Cumhurbaşkanı’nın Arda’nın çirkin olayından sonrasına denk gelen iftar yemeğinde ‘sporda ahlak eksikliği’ vurgusu herhalde Bilal Meşe’ye yönelik değildi. Sonra spor bakanı değişti, akabinde Terim yol aldı. Gümüşdağ’ın Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağını açıklaması bu gündemde kayboldu. Tüm spor yönetiminde topyekun bir değişim varken; Cumhurbaşkanı’nın, ‘Sporumuz iyi değil futbolda dökülüyoruz’ cümleleri hala orada dururken; 2. adamı Zülfikaroğlu üzerinde ‘Bunu değiştir’ baskısı varken; Ankara’dan başdanışman atanmışken; 3 gün önce yanaklarından öptüğü hocasını, 3 gün sonra talimatla kovmak durumunda kalan, yani artık Ankara’daki havayı da koklayamayan TFF Başkanı uzun vadeli olabilir mi? Sıra Demirören’dedir. Sadece zamanlama meselesidir.