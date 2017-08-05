Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması

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Takımda kendisini en çok mutlu eden şeyi de açıklayan Kocaman, “Çok net bir şekilde oyuncularım ana oyunu uygulamak için çok yüksek irade gösteriyor. Bunu devam ettirecek bir takım olarak gözüküyor. Benim en fazla mutlu eden bu” diye konuştu.