FUTBOL
Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:05:56 | Güncelleme: 10:14:39
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı sonrası basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.
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Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Lens’i kendisinin istemediği yönündeki iddialara tepki gösteren Kocaman şunları söyledi:
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“Benim istemediğim gibi bir şey olsa Lens’e geçen seneki ücretinden çok daha fazla ücret niye teklif edilsin ki?"
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"F.Bahçe Lens’e geçen seneki ücretinden daha fazlasını teklif etti. Eğer kandırılmıyorsam böyle."
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"Bana rağmen Lens’e teklif yapma durumu olmazdı. Buradaki tehlike başka, başka bir duruma götürülmeye çalışılıyor. Algı operasyonu yapılıyor."
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Takımda kendisini en çok mutlu eden şeyi de açıklayan Kocaman, “Çok net bir şekilde oyuncularım ana oyunu uygulamak için çok yüksek irade gösteriyor. Bunu devam ettirecek bir takım olarak gözüküyor. Benim en fazla mutlu eden bu” diye konuştu.
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Deneyimli hoca şöyle devam etti:
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"Stoperde açığımız var, iki tane ana stoperimiz var gözüken. Merkez forvette de problemimiz bulunuyor."
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"İki tane ana oyuncuya ihtiyacımız var; stoper ve merkez forvet olarak. Sol açık transferi şu an gündemimizde yok."
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"Transferlerle ilgili şu anda biten bir şey yok. Bekliyoruz ama transfer günden güne olabilen bir durum. Sen parayı da versen hemen olmuyor."
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"Hasan Ali ve Ozan ile ilgili olarak F.Bahçe ailesinin bütünlüğünü zedeleyen birtakım gelişmeler oldu. Büyük hedeflere giderken bizi aşağıya çekecek şeylerden kaçınmamız lazım."
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"Büyük hedefler çatışmayla, öfkeyle olmaz. Geçen senelerden kalan birtakım şeyler var. Bu nasıl düzelecek? Bunu da kazanmaya devam ederek düzeltebiliriz."
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