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FUTBOL

Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:05:56

  • 1 Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı sonrası basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 

  • 2 Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması
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    Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Lens’i kendisinin istemediği yönündeki iddialara tepki gösteren Kocaman şunları söyledi:

  • 3 Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması
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    “Benim istemediğim gibi bir şey olsa Lens’e geçen seneki ücretinden çok daha fazla ücret niye teklif edilsin ki?"

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  • 4 Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması
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    "F.Bahçe Lens’e geçen seneki ücretinden daha fazlasını teklif etti. Eğer kandırılmıyorsam böyle."

  • 5 Aykut Kocaman'dan Lens ve transfer açıklaması
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    "Bana rağmen Lens’e teklif yapma durumu olmazdı. Buradaki tehlike başka, başka bir duruma götürülmeye çalışılıyor. Algı operasyonu yapılıyor."

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YORUMLAR 7
  • Misafir 33 dakika önce
    Aykuttan da takımdan da cacık olmaz.bu aziz 50 senedir transferi öğrenemedi
  • Misafir 36 dakika önce
    Aykut hocam çok doğru yoldasın. Sana sonuna kadar destek
  • Misafir 38 dakika önce
    Kesinlikle bir forvet bir stoper birde hem forvet hem kanat oynayabilen sow lazım. En az 3 oyuncu lazım bu takıma. Çürükler artık ayrılmalı.
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