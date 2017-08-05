İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar

İtalyan tasarımcı, dünyanın önemli kulüplerinin klasik formalarını yeniden yorumladı. Ortaya harika çalışmalar çıktı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı o tasarımlar:
Celtic
Rangers
Inter
Bayern Münih
Milan
Borussia Dortmund
Galatasaray
Juventus
Barcelona
Liverpool
Real Madrid
Chelsea
Manchester United
Benfica
Porto
Sporting
Ajax
Feyenoord
PSV
Boca Juniors
Independiente
Sporting Cristal
Alianza Lima
Universitario
Colo-Colo
Universidad Catolica
River Plate
Universidad de Chile
Penarol
Nacional
Atletico Nacional
Junior
Millionarios
Chivas
Cruz Azul
America Cali
Beşiktaş
Deportivo Cali
Flamengo
Corinthians
America
PUMAS
Sao Paulo
Palmeiras
Vasco da Gama
Fenerbahçe
Valencia
Atletico Madrid
West Ham United
Manchester City
Arsenal
Tottenham
Newcastle
Everton