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FUTBOL

İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:16:49

  • 1 İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar
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    İtalyan tasarımcı, dünyanın önemli kulüplerinin klasik formalarını yeniden yorumladı. Ortaya harika çalışmalar çıktı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı o tasarımlar: 

    Celtic

  • 2 İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar
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    Rangers

  • 3 İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar
    3 | 54

    Inter

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  • 4 İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar
    4 | 54

    Bayern Münih

  • 5 İtalyan tasarımcıdan muhteşem çalışmalar
    5 | 54

    Milan

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    Ay yıldızlı tek forma Beşiktaş
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