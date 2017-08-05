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Selçuk İnan
FUTBOL

Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, "Selçuk İnan, transfer gündemimize hiç gelmedi" açıklamasında bulundu

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:27:32 Güncelleme: 15:32:11

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını bildirdi.

Çubukçu, yeni sezon öncesi Juraj Kucka, Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrolarına kattıklarını, Burak Yılmaz ile de yarın resmi sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çubukçu, "Selçuk İnan, transfer gündemimize hiç gelmedi. Bu futbolcuyla hiç ilgilenmedik, talip olduğumuz şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    gitsin hatay spor oynasin genc galatasarayi maf eden genc
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