FUTBOL
PSG, 222 milyon Euro'ya transfer ettiği Neymar'ı böyle tanıttı
PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:41:51 | Güncelleme: 18:52:55
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Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya transfer ettiği Neymar'ı statları Parc des Princess'te taraftarına tanıttı.
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Lig mücadelesinde Amiens'le karşılaşan PSG, İspanyol yetkililerin gerekli belgeleri yollamamasından dolayı Neymar'ı bu maçta oynatamadı.
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Ligue 1 yönetimi, PSG'nin Neymar'ın uluslararası transfer sertifikasını gece yarısından önce teslim edemediği için Amiens maçında forma giymesine izin vermedi.
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222 milyon Euro'luk Neymar, yeni takımıyla ilk maçına 13 Ağustos'ta Guingamp deplasmanında çıkacak.
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Ancak Neymar, görkemli bir törenle taraftarın karşısına çıktı.
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Öte yandan PSG'nin Şanzelize bulvarındaki satış mağazasında uzun kuyruklar oluştu.
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Neymar'ın 100 Euro'ya satılan 10 nuamralı formasının stokları 6 saat içerisinde tükendi.
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Şanzelize ve Parc des Princes Stadı'nda bulunan iki mağazaya iki günde 15 bin taraftarın forma satın almak için geldiği kaydedildi.
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France Bleu Paris'in haberine göre ortalama 2 saatlik beklemenin ardından PSG'nin deplasman formasını alabilen şanslı taraftarlar, PSG'ye 1 milyon Euro kazandırdı!
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Bu rakam da bir başka rekoru işaret ediyor!
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Neymar da dünyanın en pahalı oyuncusu olmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
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Brezilyalı yıldız, "Dünyanın en pahalı oyuncusu olmak bir yük değil. Ben 69 kiloyum. Bu bana bir yük yapmaz çünkü sezon öncesi çalışmamı yaptım." ifadelerini kullandı.
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