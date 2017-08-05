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FUTBOL

PSG, 222 milyon Euro'ya transfer ettiği Neymar'ı böyle tanıttı

PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:41:51

  • 1 PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!
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    Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 222 milyon Euro'ya transfer ettiği Neymar'ı statları Parc des Princess'te taraftarına tanıttı.

     

  • 2 PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!
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    Lig mücadelesinde Amiens'le karşılaşan PSG, İspanyol yetkililerin gerekli belgeleri yollamamasından dolayı Neymar'ı bu maçta oynatamadı.

  • 3 PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!
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    Ligue 1 yönetimi, PSG'nin Neymar'ın uluslararası transfer sertifikasını gece yarısından önce teslim edemediği için Amiens maçında forma giymesine izin vermedi.

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  • 4 PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!
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    222 milyon Euro'luk Neymar, yeni takımıyla ilk maçına 13 Ağustos'ta Guingamp deplasmanında çıkacak.

  • 5 PSG, tarihin en pahalı oyuncusu Neymar'ı böyle tanıttı!
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    Ancak Neymar, görkemli bir törenle taraftarın karşısına çıktı.

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