Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay, Süper Kupa finali öncesinde açıklamalar yaptı

Şenol Güneş, kupayı istediklerini belirtirken, "Yeni bir sezona başlıyoruz, Samsun gibi büyük bir şehrimizde. Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. İlk resmi maçımızı oynayacağız. Hazırlık döneminde hiç kazanamadık, umarım resmi maçlara kazanarak başlarız. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. İdmangücü'ne sempatisi olan iki hocayız biz, felsefemiz o açıdan benziyor. " dedi.

Gökhan Gönül, Atınç Nukan ve Talisca'nın yarın forma giyemeyeceğinin altını çizen Güneş, sözlerine "Pepe bizimle çok az çalıştı. Negredo daha dün geldi. Yeniler gelebilir, gidenler olabilir. Bahanelerle kendimizi kurtaramayız" ifadeleriyle devam etti.

"TALISCA SORUNU ÖNEMLİ BİR PROBLEM DEĞİL"

Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica tarafından geri çağrılmasını da değerlendiren Güneş, "Talisca bildiğim kadarıyla önemli bir problem değil. Onlar, 1 yıl sözleşmesi kalacağı için baskı yapıyor diye düşünüyorum. Baskı yaparak onu gelecek sezon satmayı planlıyorlar. Kiralık da olsa sonuçta bizim oyuncumuz. Salı gününe kadar halledilir diye düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu, dünya çapında bir oyuncu olmasını beklerim, öyle yetenekli bir oyuncu" dedi.

MIRCEA LUCESCU VE MİLLİ TAKIM...

72 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun A Milli Takım'ın başına geçmesi ile ilgili de konuşan Güneş, "Benim beklentim, Türk antrenöre gidilmesiydi. Ama yabancılar içinde de Lucescu'nun doğru olduğunu düşünüyorum. Kısmet değildi Milli Takım. Lucescu, Türkiye'de iki büyük takımda çalıştı. Kritik maçlar var. Ben iki işi yapmayı doğru bulmadığımı, kararı başkanın vereceğini, ama mutlaka zorlarlarsa gelebileceğimi söyledim. Yine yardımcı olurum. Lucescu'ya başarılar diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



MUSTAFA REŞİT AKÇAY: "SAHADA DA RANGE ROVER OLSUNLAR"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, "Değerli bir teknik adamla yan yana oturmaktan dolayı mutluyum. Umarım her şey onun ve Beşiktaş için olumlu gerçekleşir. Konyaspor olarak Beşiktaş gibi lig şampiyonu ile karşılaşıyor olmak bizim için bir keyif. Camiamız 2-3 yıldan beri yükselişte, umarım yarın akşam da bunu devam ettirecek bir davranış gerçekleştiririz. Bu gece belki de herkes ancak saat 3 gibi uyuyabilir. 30 günlük bir hazırlıkla maça çıkıyoruz. Ortaya çıkabilecek handikaplardan dolayı seyircilerden özür dileyebiliriz. Bu fiziksel yetersizlikten dolayı olabilir. " diyerek sözlerine başladı.

Akçay, Şenol Güneş'le ilgili olarak "Türk antrenörlüğü artık belli noktaları aşmıştır. Bundan sonra Türk antrenörüne duyulacak güvenin karşılığı eksik olmayacaktır. Güvenmiyoruz, yetiştirmiyoruz. 25 bin üyesi olan bir sektörden ikinci bir Şenol hoca çıkmadı" dedi.

Yabancı oyuncularla ilgili bir eleştiri getiren Akçay, "Yabancı oyuncuların burayı plaj gibi düşünmesi canımı sıkıyor. Range Rover'a binen adam, sahada da Range Rover olmalı. 5-10 bine devşirme yabancıları koşturuyoruz, 37. oluyor. Bizimleri göndersen 47. olur, ne olur yani" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş de Mustafa Reşit Akçay'ın bu eleştirisine "Oyuncular Türkiye'ye gezmeye gelebiliyor. Bak Konya'da Range Rover varmış, bizde o da yok." sözleriyle esprili bir yorumda bulundu.

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