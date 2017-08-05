Hollanda Süper Kupası'nı Feyenoord kazandı!

De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Feyenoord, 7. dakikada Jens Toornstra'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Vitesse'nin kazandığı penaltı atışını 58. dakikada Alexander Büttner gole çevirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatmalarda iki takım da eşitliği bozamayınca penaltı atışlarına geçildi. Feyenoord, penaltıları 4-2 kazanarak kupaya uzandı. Feyenoord, tarihinde 3. kez Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

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