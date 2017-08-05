ÖNE ÇIKANLAR
Arif Koşar
FUTBOL

TFF, Arif Koşar'ın üyeliğini düşürüldüğünü açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar'ın, üyeliği düşürüldü

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 23:12:34 Güncelleme: 23:16:16

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu üyelerinin taşıması gereken şartlar TFF Statüsü'nün 33(5) maddesinde sayılmış olup, Arif Koşar aynı maddenin (d) bendinde sayılan koşulu yitirdiğinden Yönetim Kurulu üyeliği, 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla düşürülmüştür." denildi.

Açıklamada ayrıca, Arif Koşar hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.09.2016 tarih, 2014/378 E. ve 2016/294 sayılı kararının Yargıtay tarafından onandığı ve bu sebeple kararın kesinleştiğinin ilgili mahkeme tarafından TFF'ye bildirildiği ifade edildi.

  • tff
  • Arif Koşar
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER