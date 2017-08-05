TFF, Arif Koşar'ın üyeliğini düşürüldüğünü açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu üyelerinin taşıması gereken şartlar TFF Statüsü'nün 33(5) maddesinde sayılmış olup, Arif Koşar aynı maddenin (d) bendinde sayılan koşulu yitirdiğinden Yönetim Kurulu üyeliği, 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla düşürülmüştür." denildi.

Açıklamada ayrıca, Arif Koşar hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.09.2016 tarih, 2014/378 E. ve 2016/294 sayılı kararının Yargıtay tarafından onandığı ve bu sebeple kararın kesinleştiğinin ilgili mahkeme tarafından TFF'ye bildirildiği ifade edildi.

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Arif Koşar