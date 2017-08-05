FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri | Cenk Ergün transfer açıklamaları yaptı
Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 23:25:10 | Güncelleme: 23:34:12
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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'e 2-1 kaybedilen hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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Transferlerin devam edeceğini söyleyen Ergün, Jason Denayer ve Sinan Gümüş'le ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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Ergün, Denayer'in Galatasaray'a gelmek istediğinin altını çizerken Sinan Gümüş'ün de ayrılmak için bir talepte bulunduğunu ve talibinin olduğunu ekledi.
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İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları:
"Bu hiç hesapta olmayan bir kamptı ama takıma iyi geldiğini düşünüyorum."
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"Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Artık lige adapte olup Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız."
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"Badou Ndiaye ve Fernando'nun ikinci yarıda girip gösterdiği performans, takıma ne kadar katkı vereceklerinin göstergesi oldu. Hazırlıksız bir şekilde oyuna girdiler ama iyi performans gösterdiler."
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"TRANSFER SÜRECEK"
"Transfere devam etmeyi düşünüyoruz. Çoğu pozisyon için transfer aklımızda var."
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"Aramızdan ayrılacak olan isimlerde var. Lig başlamış olsa da transfer bizim için devam ediyor."
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"Her maç bizim için final. 34 finalimiz var. Biz böyle bakıyoruz."
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"Lucescu konusunda açıklamayı yönetim yapmıştı, benim dışımda gelişen bir konu. Üzerimize düşeni yapacağız."
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"Sinan Gümüş konusu da bu hafta içinde açıklığa kavuşur. Gitmek istediğini bize söyledi. Kendisi için taleplerde var."
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"Gelme ihtimali olan arkadaşlardan sonra yine bir değerlendirme yapacağız. Çok kısa zamanda gidenler ve gelenler açıklığa kavuşacaktır."
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"Feghouli transferin bitmesi için elinden geleni yapıyor."
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"DENAYER GELMEK İSTİYOR"
"Denayer için Manchester City ile resmi olarak görüşmelerimiz oldu. City'nin düşünceleri var."
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"Bizim ve City'nin düşünceleri birbiriyle örtüşmedi. Denayer bize gelmek istiyor, Biz de Denayer'i almak istiyoruz."
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"Hazırlık maçlarında istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmadı ama tüm futbolculara şans veriyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız gayet iyi oynadı."
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"Mariano'nun performansı ortada. Gomis kaçırsa da pozisyona giriyor artık. Belhanda, Maicon hepsi iyi oyuncu"