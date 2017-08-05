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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri | Cenk Ergün transfer açıklamaları yaptı

Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 23:25:10

  • 1 Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı
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    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'e 2-1 kaybedilen hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

  • 2 Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı
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    Transferlerin devam edeceğini söyleyen Ergün, Jason Denayer ve Sinan Gümüş'le ilgili önemli açıklamalar yaptı.

  • 3 Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı
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    Ergün, Denayer'in Galatasaray'a gelmek istediğinin altını çizerken Sinan Gümüş'ün de ayrılmak için bir talepte bulunduğunu ve talibinin olduğunu ekledi.

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  • 4 Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı
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    İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları:

    "Bu hiç hesapta olmayan bir kamptı ama takıma iyi geldiğini düşünüyorum."

  • 5 Cenk Ergün, Denayer'i istediklerini, Sinan'ın ayrılmak için talebinin olduğunu açıkladı
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    "Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Artık lige adapte olup Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız."

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