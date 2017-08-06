Beşiktaş transferi Medel ile bitirecek

Pepe ve Negredo’yu kadrosuna katan, yerli olarak da ofansif orta saha Orkan Çınar’ı renklerine bağlayan Beşiktaş, prensipte anlaşma sağlanan Gary Medel’i alıp transferi bitirecek. Bir yıllık sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Şilili yıldız için İnter’le son pazarlıklar yapılıyor. Medel gelirse, savunmada Pepe’nin partneri olacak. 1.71 boyunda, hırsıyla dikkati çeken Medel uzun yıllar orta sahada görev yaptı. Medel gelirse Kartal bir taşla iki kuş vuracak. Şenol Güneş lig maçlarında Atiba’yı dinlendirmek için Tosic-Pepe ikilisini birlikte oynatıp bu oyuncuyu orta sahaya çekecek.

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