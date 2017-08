Josef de Souza: "Avrupa'da şampiyonluk neden olmasın?"

Josef de Souza yeni sezon öncesinde iddialı mesajlar verdi... Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı yıldız, “Bana göre iyi bir sezon geçireceğiz. Bu sezon hazırlık maçlarımızı büyük takımlarla oynadık. Geçtiğimiz iki yıldan farklı olarak; geçen iki yılda küçük takımlarla oynuyorduk, maçları kazanıyorduk ve her şeyin iyi olduğunu sanıyorduk. Ancak bu sezon büyük takımlarla oynayarak daha iyi bir hazırlık süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Ligde hedefimiz kesinlikle şampiyonluk, Avrupa Ligi’nde ise ulaşabileceğimiz en üst noktaya ulaşmak istiyoruz. Neden olmasın, orada da şampiyonluk olabilir” dedi.



‘HOCA STOPERDE OYNAYIP OYNAYAMAYACAĞIMI SORDU’

“Benzer tipte oyucularımız var ama hocamız en iyisini almaya çalışıyor. Hocamız, sezon başında bana da stoper pozisyonunda görev alıp alamayacağımı sordu ve ben de takımıma yardımcı olmaya çalışacağımı söyledim. Önemli olan hocamızın istediğini yapmak. Hepimiz Fenerbahçe’ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki taktiksel anlamda birtakım değişiklikler var ama şu ana kadar 1 aylık idman süresini geride bıraktık. Eksiklerimiz var ve zamanla hocamız bu eksikleri giderecek, her türlü detayı düşünecektir.”



‘ÖZGÜVEN AŞILADI’

“Bireysel anlamda oyuncuların özgüvene sahip olması çok önemlidir. Yaptığımız hatalar ve eksiklerimiz var ama sadece 1 ayı geride bıraktık. Bu 1 aylık süreçte teknik direktörümüz bize her zaman bu güveni aşılamaya çalıştı. Şu anda bizler sahaya çıktığımızda ne istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.”

