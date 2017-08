Ndiaye: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"

Galatasaray'ın, Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Ndiaye, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübe gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "İngiltere'den teklifler vardı ama Galatasaray'ın teklifi geldikten sonra kalbimde sadece Galatasaray vardı. Kalbimin istediği yerdeyim. Umarım bir an önce Galatasaray taraftarları için mücadele eder ve doğru tercih yaptığımı gösteririm" ifadelerini kullandı.



"TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

Farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirten başarılı orta saha, "Takıma yardımcı olmak istiyorum. Defansif orta sahayım ama farklı pozisyonlarda da oynayabiliyorum. Gol atabiliyorum, asistler yapabiliyorum. Top kapmayı seven, koşan, mücadele eden bir orta sahayım. Top kaptıktan sonra da kazandığım toplarla ileri çıkmayı seviyorum. O nedenle 6 ve 8 numara daha rahat ettiğim pozisyonlar. Ama en önemlisi en iyi şekilde takıma yardımcı olabilmek" şeklinde konuştu.



"BURADA KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"

Galatasaray'ın takım kalitesinin yüksek olduğuna vurgu yapan Ndiaye, şunları söyledi:

"Galatasaray'ı seçme sebeplerinden biri forma rekabeti ve takım kalitesi. Her pozisyon için önemli isimler var. Burada kendimi geliştirebilirim. Kaliteli insanın fazlalığı başarıda rol oynayacaktır."



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Taraftarların önüne çıkmak için duyduğu heyecanı anlatan Badou Ndiaye, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor'a geldiğimde hedefim Türkiye'de büyük bir takıma gitmekti. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bu duygularımın tarifi yok. Böyle bir stada çıkacağım ve böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Taraftarlarımız kesinlikle merak etmesin. Onlar için mücadele eden, onları mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görecekler."

galatasaray

NDiaye