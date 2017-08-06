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Beşiktaş, Jeremain Lens'i resmen açıkladı! Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Lens'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Jeremain Lens'in transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:49:22 Güncelleme: 13:01:37

Beşiktaş, Jeremain Lens'i kiralamak için görüşmelere başladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır."

LENS KİMDİR?
ADI: Jeremain Marciano Lens
DOĞUM TARİHİ: 24 Kasım 1987 (29)
DOĞDUĞU İL: Amsterdam/Hollanda
BOYU: 1,78m
UYRUĞU: Hollanda
MEVKİ: Sağ kanat
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon Euro
2016/2017 SEZONU PERFORMANSI: 36 maç, 5 gol, 17 asist
OYNADIĞI KULÜPLER: Alkmaar, Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe

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