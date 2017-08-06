FUTBOL
Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek
06 Ağustos 2017 Pazar, 14:46:32 | Güncelleme: 15:04:05
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün Avusturya kampını tamamlayarak ülkeye döndü.
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Sportif Direktör Cenk Ergün, Hertha Berlin maçı sonrasında yaptığı açıklamada transferlerin süreceğini belirtirken Mircea Lucescu'nun Milli Takım'la anlaşmasını ise yorumsuz bıraktı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önümüzdeki günlerde Fatih Terim'le görüşeceği iddia edildi.
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Galatasaray'ın yapmayı düşündüğü hamleler, transferle de sınırlı değil. Yönetimin Igor Tudor'un üzerinde bir pozisyon için Mircea Lucescu ile görüşmesi, böyle bir ihtiyacın olduğu şeklinde yorumlanmıştı.
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Ancak Lucescu'nun Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte gündeme yeni bir ismin gelmemesi, Tudor'la yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlandı.
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Fanatik'te yer alan habere göre bir yandan Arda Turan transferini bitirmeye çalışan Galatasaray yönetimi, diğer taraftan tecrübeli futbolcunun A Milli Takım’da büyük sıkıntılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim’le ilgileniyor.
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Başkan Dursun Özbek’in, kurmaylarını da yanına alarak önümüzdeki günlerde Terim’in kapısını çalacağı öğrenildi.
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Fatih hocanın ilk etapta sportif direktör sıfatıyla Florya’ya getirilmesi planlanıyor. Tüm transferler tamamlanıp takım kurulduktan sonra ise taşlar yerinden oynayabilir.
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Özellikle birkaç kötü sonuç daha alınması halinde, mevcut teknik adam Tudor’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Terim kulübeye geçecek.
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Öte yandan Galatasaray'ın göğüs sponsoru olan inşaat firmasının Bodrum'da verdiği bir davette Dursun Özbek ve Fatih Terim'in bir araya gelmesi planlanıyordu.
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Ancak Başkan Özbek, davete Fatih Terim'in ayrılmasının ardından geldi ve ikili arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.
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Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre Avrupa'ya veda ettikten sonra teknik direktör İgor Tudor’un tartışılması üzerine Mircea Lucescu’yu futbol koordinatörü olarak Florya’ya getirmek isteyen Galatasaray, Rumen hocayı A Milli Takım’a kaptırınca rotayı Fatih Terim’e çevirmişti.
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İmparator’u hoca olarak takımın başında görmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, iki gün üst üste resmi sitesinden yaptığı paylaşımlarla Terim’e mesaj yollamayı da ihmal etmedi.
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İlk olarak Luce’ye gidildiği için Terim’in olası bir teklifi reddedeceği düşüncesi sonucu iki gün önce, "Biz Lucescu’ya Fatih Terim Milli Takım'ın başındayken teklif yapmıştık" açıklaması yapan Özbek yönetimi, önceki gün de Fatih Terim’in Sarı-Kırmızılı formayla futbolculuk kariyerine nokta koyduğu 4 Ağustos 1985 tarihini Twitter’dan hatırlatarak efsanesine jest yaptı.
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Terim’e açık bir şekilde mesaj gönderen Sarı-Kırmızılılar’ın, yakın zamanda deneyimli teknik adama teklif götüreceği bildirildi.
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İmparator’un Ali Sami Yen Stadı’na helikopterle indiği fotoğraf Twitter’da paylaşım rekoru kırdı.