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FUTBOL

Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:46:32

  • 1 Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün Avusturya kampını tamamlayarak ülkeye döndü.

  • 2 Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek
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    Sportif Direktör Cenk Ergün, Hertha Berlin maçı sonrasında yaptığı açıklamada transferlerin süreceğini belirtirken Mircea Lucescu'nun Milli Takım'la anlaşmasını ise yorumsuz bıraktı.

  • 3 Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önümüzdeki günlerde Fatih Terim'le görüşeceği iddia edildi.

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  • 4 Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek
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    Galatasaray'ın yapmayı düşündüğü hamleler, transferle de sınırlı değil. Yönetimin Igor Tudor'un üzerinde bir pozisyon için Mircea Lucescu ile görüşmesi, böyle bir ihtiyacın olduğu şeklinde yorumlanmıştı. 

  • 5 Galatasaray Başkanı Özbek, ilerleyen günlerde Fatih Terim'le görüşecek
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    Ancak Lucescu'nun Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte gündeme yeni bir ismin gelmemesi, Tudor'la yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlandı.

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