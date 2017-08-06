Sivasspor, Auremir'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos'u renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Brezilya'da Guarani forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Auremir'in sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Sporcumuza Sivasspor forması altında başladılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Auremir

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