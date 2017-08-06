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FUTBOL

Lens Samsun'da

06 Ağustos 2017 Pazar, 18:36:08

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    Beşiktaş'ın transferi için anlaşma sağladığı, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, Samsun'a geldi.

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    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan özel uçakla gelen Lens, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

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    Hollandalı futbolcuya yolculuğunda Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ile Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu eşlik etti.

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    Havalimanında Lens'i bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Tezahürat yapan taraftarlar, Lens ile fotoğraf çektirdi.

     

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    Jeremain Lens, daha sonra otomobille Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçını izlemek üzere Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'na gitti.

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