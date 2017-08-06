Konyaspor-Beşiktaş maçında olaylar

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Maçta atılan 3 golün ardından da sahaya taraftarlar girdi. Karşılaşmanın başında itibaren birçok kez meşaleler nedeniyle görüş alanı azaldı. Beşiktaş'ın 77. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünden sonra sahaya bıçak fırlatıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a verdi. Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme götürdü.

Karşılaşmanın son düdüğünden sonra ise facianın eşiğinden dönüldü. Atiker Konyaspor taraftarları maç bitiminde sahaya girdi. Bu sırada bir grup Beşiktaş taraftarının da tribünden sahaya girmeye çalıştıkları görüldü. Olaylar bir süre sonra yatıştırıldı.