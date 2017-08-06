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Konyaspor-Beşiktaş
FUTBOL

Konyaspor-Beşiktaş maçında olaylar

Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maçın sonunda taraftarlar sahaya indi, facianın eşiğinden dönüldü

06 Ağustos 2017 Pazar, 22:56:07 Güncelleme: 23:24:16

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Maçta atılan 3 golün ardından da sahaya taraftarlar girdi. Karşılaşmanın başında itibaren birçok kez meşaleler nedeniyle görüş alanı azaldı. Beşiktaş'ın 77. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünden sonra sahaya bıçak fırlatıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a verdi. Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme götürdü.

Karşılaşmanın son düdüğünden sonra ise facianın eşiğinden dönüldü. Atiker Konyaspor taraftarları maç bitiminde sahaya girdi. Bu sırada bir grup Beşiktaş taraftarının da tribünden sahaya girmeye çalıştıkları görüldü. Olaylar bir süre sonra yatıştırıldı.

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