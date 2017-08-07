Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?

Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, "4 futbolcuyu hafta içinde getireceğiz" sözlerinin açılımı belli oldu...
Buna göre Sarı-Lacivertliler 2 forvet, 1 stoper, bir de 10 numara veya kanat oyuncusunu kadrolarına katacaklar.
Forvetlerdeki ilk isim Arsenal’den Lucas Perez veya Fiorentina’dan Babacar olacak.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe yönetimi kulübede bir forvet de bulundurmak istiyor. Bunun için de iki eski isim gündemde.
Moussa Sow veya Webo yeniden Sarı-Lacivertli takıma dahil olacaklar.