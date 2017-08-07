ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:20:21

  • 1 Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?
    1 | 9

    Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, "4 futbolcuyu hafta içinde getireceğiz" sözlerinin açılımı belli oldu...

  • 2 Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?
    2 | 9

    Buna göre Sarı-Lacivertliler 2 forvet, 1 stoper, bir de 10 numara veya kanat oyuncusunu kadrolarına katacaklar.

  • 3 Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?
    3 | 9

    Forvetlerdeki ilk isim Arsenal’den Lucas Perez veya Fiorentina’dan Babacar olacak.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?
    4 | 9

    Bunun yanı sıra Fenerbahçe yönetimi kulübede bir forvet de bulundurmak istiyor. Bunun için de iki eski isim gündemde.

  • 5 Fenerbahçe hangi futbolcuları transfer edecek?
    5 | 9

    Moussa Sow veya Webo yeniden Sarı-Lacivertli takıma dahil olacaklar.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000