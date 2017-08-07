Gaziantepspor'da genel kurul yapılamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, olağanüstü genel kurul, yaşanan sözlü tartışmaların büyümesi üzerine tamamlanamadı.

Gaziantep Kalyon Arena'daki kongreye, başkan adayları Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci ile bazı delegeler katıldı.

Divan üyeleri ve başkanı seçiminden sonra iki aday tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi ve ara ara kavgaya dönüşmesi üzerine divan başkanı üyeleri ile polis eşliğinde bir odaya gitti.

Bunun üzerine aday Özpineci, kongrenin bu şartlarda yapılamayacağını söyleyerek salondan ayrıldı. Şahin ise kongrenin yapılmadığı takdirde takıma kayyumun atanacağı bunun için kongrenin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 saat süren gerginliğin ardından açıklama yapan divan başkanı Sermet Atay, büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Gaziantepspor Kulübü, başkan İbrahim Kızıl'ın 14 Temmuz'da istifa ettikten sonra olağanüstü genel kurul kararı almış ve 30 Temmuz'da yapılan ilk kongrede yeterli çoğunluk sağlanamayınca 6 Ağustos'a ertelenmişti.