FUTBOL
Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:32:28 | Güncelleme: 09:53:44
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Konyaspor, Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 2-1 devirerek kupaya uzandı ancak yaşananlar yeşil-beyazlıların zaferine gölge düşürdü!
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İlk kez resmi bir maç oynanan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oluşan yoğunluk nedeniyle x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi!
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Süper Kupa Finali’nde yine holigan terörü yaşandı. Cenk’in golünde sonra Konya taraftarlarının olduğu bölümden sahaya ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak atıldı.
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90 dakika sonunda ise Siyah-Beyazlı futbolcular oyun alanına giren binlerce Yeşil-Beyazlı taraftarın arasında kaldı, güvenlik önlemleri yine çok zayıftı...
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türk futbol tarihine kara leke olarak geçecek bir gece Samsun’da yaşandı dün.
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Atiker Konyaspor-Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa finaline yine futbol teröristleri damga vururken güvenlik konusunda hangi seviyede olduğumuz tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi.
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Mücadele öncesi her iki takım taraftarı Samsun girişinde kesici ve delici aletlerle yakalanmasına karşın gerekli güvenlik önlemleri alınmayınca tehlike stat içine kadar sıçradı...
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Maçın başından itibaren sahaya atılan patlayıcı maddeler ve yakılan meşaleler yaşanacakların habercisiydi...
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Beşiktaş’ın 77. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünden sonra Konyaspor taraftarının bulunduğu bölgeden sahaya ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak fırlatıldı.
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O bölgede bulunan Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus’a verdi.
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Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme götürdü. Bu esnada Konyalı bir taraftar sahaya girmek istedi ancak güvenlik görevlileri zor da olsa o kişiyi kontrol altına aldı...
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FACİADAN DÖNÜLDÜ
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise faciadan dönüldü...
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Sahaya bıçak atılan tribündeki Konyasporlu taraftarların bir bölümü, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte bu kez bir anda sahaya doluştu.
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Binlerce Konyalı’nın arasında kalan Beşiktaşlı oyuncular, büyük tehlike yaşadı.
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Siyah-Beyazlı taraftarlarının bulunduğu tribünlerde koltuklar ve demir korkuluklar kırıldı.
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Polis ile özel güvenlik görevlilerinin çabasıyla sahadaki taraftarlar dışarıya çıkarıldı.
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Kupa töreni öncesinde de Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünler tamamen boşaltıldı.
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Olayların yatıştırılmasının ardından Atiker Konyaspor’a kupası verildi.
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YETER ARTIK! BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL
Futbolda yaşanan şiddet artarak devam ediyor...
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Futbolda yaşanan şiddet artarak devam ediyor... Dün gece Samsun’da yaşanan olayların bir benzeri geçen sezon da yaşanmıştı.
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Eskişehir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde stada çok rahat bir şekilde yanıcı maddeler sokulmuş ve Konya ve Başakşehirli taraftarlar arasında adeta meşale savaşı yaşanmıştı.
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Daha sonra ise aynı sahne TFF 1. Lig Play-Off finalinde görülmüş ve yine sahaya ses bombaları atılırken olaylar çıkmış ve maç hakem tarafından 15-20 dakika durdurulmuştu.
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ŞOK İDDİA: X-RAY KALDIRILDI, ARAMA YAPILMADI!
BIÇAK ve patlayıcı maddelerin stada nasıl sokulduğunun yanıtını aranırken, iddialar da arka arkaya geldi.
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Ilk resmi maçın oynandığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda taraftarların tek kapıdan içeri alınması nedeniyle yoğun bir kalabalığın oluştuğu ve bunun üzerine görevililerin x-ray cihazlarını kaldırıp herkesi aramadan stada soktuğu kaydedildi.
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AHMET ATEŞ'İN KAFASI YARILDI!
Maç sonu yaşanan arbede esnasında Siyah-Beyazlı kulübün Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş, kafasından yaralandı.
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Bunun üzerine Beşiktaşlı futbolcular ikincilik ödülünü almak için seremoniye çıkmak istemedi.
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Ancak daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan güvenlik garantisi alınınca sahaya çıkarak ikincilik ödülü alındı.
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Öte yandan Siyah-Beyazlı oyuncular, seremonide kupayı kazanan Konyalı futbolcuları alkışladı.
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PANKART KRİZİ
“Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” sözlerini pankarta yazıp stada sokmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlara, görevliler izin vermedi.
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Maçtan 24 saat önce alınması gereken onay ve izinler için başvuru yapılmadığı gerekçesiyle pankartların içeri alınmadığı kaydedildi.
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Ancak pankartlara göz açtırmayan görevliler, bıçak ve ses bombalarının stada sokulmasında aynı hassasiyeti gösteremedi.
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OSMAN AŞKIN BAK: TARAFTARI EĞİTMEMİZ GEREKİYOR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaşanan olaylarla ilgili, şu ifadeleri kullandı:
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“Bu fanatik yapı ve şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222’li yasanın ilgili birimlerle işletilmesi konusunda kararlı olacağız. Ben de bu konuda futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem TFF, hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz."
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"Bunu çözmek için de taraftarı eğitmekten tutun da onlarla ilişki kurmaya kadar konuları değerlendirerek, ‘spor savcıları’nın etkin bir şekilde görev almasıyla bu işin tekrarlanmaması için önlemler almak için çalışacağız.”
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