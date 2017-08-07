Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi

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“Bu fanatik yapı ve şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222’li yasanın ilgili birimlerle işletilmesi konusunda kararlı olacağız. Ben de bu konuda futbolun, sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak hem TFF, hem de yetkili kurumlarla birlikte bu işin üzerine gideceğiz."