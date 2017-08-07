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FUTBOL

Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:32:28

  • 1 Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi
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    Konyaspor, Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 2-1 devirerek kupaya uzandı ancak yaşananlar yeşil-beyazlıların zaferine gölge düşürdü!

  • 2 Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi
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    İlk kez resmi bir maç oynanan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oluşan yoğunluk nedeniyle x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi!

  • 3 Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi
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    Süper Kupa Finali’nde yine holigan terörü yaşandı. Cenk’in golünde sonra Konya taraftarlarının olduğu bölümden sahaya ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak atıldı.

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  • 4 Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi
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    90 dakika sonunda ise Siyah-Beyazlı futbolcular oyun alanına giren binlerce Yeşil-Beyazlı taraftarın arasında kaldı, güvenlik önlemleri yine çok zayıftı...

  • 5 Beşiktaş - Konyaspor maçının oynandığı Samsun'da x-ray cihazlarının kaldırıldığı iddia edildi
    5 | 36

    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türk futbol tarihine kara leke olarak geçecek bir gece Samsun’da yaşandı dün.

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