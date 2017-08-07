Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Muz ayaklarının altında!

Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Antalya Şubesi ve Antalya Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre başkan Yıldırım TFF’ye sert mesajlar göndererek, şu ifadeleri kullandı: “Federasyonun kendine çekidüzen vererek takımların yaptığı harcamaların karşılığında onları üzecek kararların içinde olmamaları gerek. Muz ayaklarının altına konmuştur her an o muz onların ayaklarını kaydırabilir. Artık yeter yani.”

‘TERİM’İ KOVDUYSANIZ TAZMİNATINI ÖDEYECEKSİNİZ’

“Milli takımlar olayında bir sözleşme yapmışsanız değeri neyse onu yerine getirmelisiniz. Siz sayın Fatih Terim’i kovduysanız tazminatını ödeyeceksiniz. Onu sokağa atıp da ‘Bağış yapsın, şu kadar çalışanın şu kadar işçinin maaşıdır’ deme şansını bugün değil o anlaşmayı yaparken düşünecektiniz. O zaman bunun da bir hesabının verilmesi gerekirdi.”

‘SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUAT DİYORLARDI’

“Milli takımın yeni hocası hayırlı olsun ama insan üzülüyor. 80 milyonluk ülkede milli takımı emanet edecek hoca bulamadık. O zaman futbolda boşuna çalışılıyor. Eğer buraya bir hoca gelecekse Türkiye’de değerli hocalar vardı atanırdı. ‘O gelmiyor kaçıyor’ deme yok. Ne diyorlardı; söz konusu vatansa gerisi teferruat. Hani nerede vatan? Herkes menfaat peşinde. Öyle şey yok.”

"AYKUT HOCAYI NİYE GÖNDERDİK!.."

Fenerbahçe atılım yaptı. Aykut Kocaman’ı niye gönderdik anlamadım. Kendisinde büyük bir değişiklik var. Duymuyorsa da duysun. Ufku açılmış. Bizlerin söyleyemeyeceği şeyleri söylüyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Transfer bitmedi 4 isim alacağız. Gerekirse yine alacağız. Bu hafta bitireceğiz. Daha güçlü kadro alacağız.”

"100 MİLYON EURO PARAMIZ VAR"

“Bizde para çok. 100 milyon Euro’ya yakın bankada para var. Ama harcarsak yarınlarda bugünlerde yaşadığımızı sıkıntıları yaşarız. Bazı kulüpler bol keseden harcıyorlar. Onlar zorlamadı, UEFA ile anlaşmayı biz yaptık. Şu anda dengeler iyi gidiyor. Cuma günü forma reklamını açıklayacağız. Ya yurt içi ya da yurt dışından büyük bir firmaya vereceğiz.”