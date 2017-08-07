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FUTBOL

Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:20:40

  • 1 Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
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    Takvim'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Fatih Terim ile görüşmek üzere Bodrum'a hareket etmişti... 

     

  • 2 Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
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    Özbek'in kritik görüşmede Terim'e şu sözleri söylediği öğrenildi:

  • 3 Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
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    "Futbolun patronu sen ol. Tüm birimler sana bağlansın. Karar verici her zaman sen ol. Seni teknik direktör olarak değil daha üst bir görev için düşünüyorum."

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  • 4 Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
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    "Ancak Tudor'la nereye kadar gideceğimiz belli değil. Allah korusun kötü sonuçlar alırsak teknik direktörlük koltuğu da her zaman sizindir." 

  • 5 Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
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    İmparator, bu teklif karşısında Özbek'e, "Galatasaray benim yuvam... Galatasaray'da her zaman görev yapmaya hazırım. Ancak bana biraz daha süre verin... Dinlenmeliyim" cevabını verdi.

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