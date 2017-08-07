FUTBOL
Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:20:40 | Güncelleme: 10:39:34
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Takvim'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki gün Fatih Terim ile görüşmek üzere Bodrum'a hareket etmişti...
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Özbek'in kritik görüşmede Terim'e şu sözleri söylediği öğrenildi:
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"Futbolun patronu sen ol. Tüm birimler sana bağlansın. Karar verici her zaman sen ol. Seni teknik direktör olarak değil daha üst bir görev için düşünüyorum."
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"Ancak Tudor'la nereye kadar gideceğimiz belli değil. Allah korusun kötü sonuçlar alırsak teknik direktörlük koltuğu da her zaman sizindir."
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İmparator, bu teklif karşısında Özbek'e, "Galatasaray benim yuvam... Galatasaray'da her zaman görev yapmaya hazırım. Ancak bana biraz daha süre verin... Dinlenmeliyim" cevabını verdi.
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Fatih Terim'in cevabı karşısında tatmin olan Dursun Özbek'in Bodrum'dan mutlu ayrıldığı bildirildi.
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Sarı-Kırmızılı taraftarlar pahalı transferlerle güçlenen Galatasaray'da Fatih Terim'in görevin başına geçmesini istiyor.
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Bunun için sosyal medyada sürekli kampanyalar başlatan G.Saray taraftarları yeni kadroyu İmparator'un yönetebileceği görüşünde.
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BAŞKANLIK İDDİASI
Fotomaç'ın haberine göre ise; G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, takımın başına getirmek istediği Fatih Terim'den olumsuz yanıt alması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.
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Özbek'in aracılarla yaptığı teklife, "Dinlenmek istiyorum" diyen Terim'in başkan adaylığı sürecinin başladığı ileri sürüldü.
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Kulübün önde gelen isimlerinin Terim'e mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda baskı yaptığı belirtildi.
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Fatih Terim'in teknik direktörlük teklifini kabul etmemesinin ardından Galatasaray'ın listesindeki Matthias Sammer, tekrar gündeme geldi.
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Aslan'ın, 49 yaşındaki Alman hocayla temas halinde olduğu iddia edildi.
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ARDA TURAN OPERASYONU
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, kulübün eski kaptanı ve gözbebeği Arda Turan'a sarı-kırmızılı formayı giydirme inadını sürdürüyor.
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Barcelona'da gözden düşen Arda Turan, Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaşıyor.
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Sarı-kırmızılı idareciler, bu hafta içerisinde İspanya seferine çıkacak ve 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklif sunacak.
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Galatasaray'ın Barcelona Kulübü'ne Arda Turan'ı bir yıl kiralamak 2 milyon 500 bin Euro önereceği gelen haberler arasında.
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Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcuya ise 4 milyon Euro net ücret vermeyi planlıyor.
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Neymar'ın vedasının ardından kadrosuna en az 1 yıldız isim katmak isteyen Barcelona'da Arda kararını ise teknik direktör Valverde verecek.
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Arda, geçen sezon Katalan ekibi adına 30 karşılaşmaya çıkarken, 13 gol ve 6 asistle oynadı.
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Arda ile daha önce yapılan görüşmelerden olumlu sonuçla ayrılan başkan Dursun Özbek, Futbol direktörü Cenk Ergün'e transferde ilk somut adımın atılması için talimat vermişti.
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Barça'da mutsuz oluşu ve "Sevildiğim yere dönmek istiyorum"yönündeki sözleri, Aslan'ın iştahını kabartan en önemli unsur olurken, işin bir an önce sonlanması için kesenin ağzının ardına kadar açıldığı da gelen haberler arasında yer alıyordu.