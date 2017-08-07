Ukrayna'da Türkiye maçı için güvenlik alarmı verildi

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Mettalist Stadı'nda 2 Eylül tarihinde oynanacak maç öncesi, Harkov Valiliği, Ukrayna Futbol Federasyonu, Olağanüstü Haller Servisi ve diğer güvenlik birimleri, alınacak üst düzey güvenlik tedbirlerini masaya yatırdı.



Harkov Vali Yardımcısı Aleksandr Skakun: "Maç öncesi tüm kolluk güçlerinin çalışmaları yoğunlaştırılmalı" dedi.

Harkov Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Toplantıda güvenlik konularına özel önem verildi. Taraftarların ve sporcuların yerleştirilmeleri, bilet satışları, Türk taraftarları taşıyacak otobüslerin güzergahları gibi konular ele alındı" denildi.



Daha önce Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna- Türkiye maçı biletlerinin kimlik kontrolüyle satılmasının ve stadyum girişinde kimlikle bilet kontrolü yapılmasının planlandığı açıklanmıştı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çıkan taraftar olayları needeniyle milli maçın yerinin Harkov olarak belirlendiği belirtiliyor.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eleme grubu maçında Ukrayna'yı 6 Ekim'de Konya'da ağırlayan Türkiye, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.





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