Konyaspor'dan ''Come to Konya'' çağrısı

Samsun'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada ilgi çekti.
Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'nın fotoğrafını paylaşan Konyaspor, ''Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!'' ifadelerini kullanarak transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen ''Come to Beşiktaş'' sözüne göndermede bulundu.
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) August 7, 2017
- Beşiktaş - Konyaspor
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