ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş - Konyaspor
FUTBOL

Konyaspor'dan ''Come to Konya'' çağrısı

Atiker Konyaspor, Süper Kupa zaferi sonrası sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a göndermede bulundu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:56:42 Güncelleme: 13:00:27

Samsun'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyada ilgi çekti.

Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa'nın fotoğrafını paylaşan Konyaspor, ''Süper Kupa'yı görmek isteyenler için çağrımız net: #ComeToKonya!'' ifadelerini kullanarak transfer döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen ''Come to Beşiktaş'' sözüne göndermede bulundu.

  • Beşiktaş - Konyaspor
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER