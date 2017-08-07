Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari'yi konuk edecek. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 5 hazırlık maçından da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de hedef taraftarı önünde galibiyete uzanmak. Peki, Fenerbahçe - Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda İtalyan ekibi Cagliari'yi ağırlıyor. Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezon öncesi Marsilya, Sporting Lizbon, Atlethic Bilbao gibi Avrupa'nın köklü kulüpleriyle hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, henüz galibiyet yüzü göremedi. Fenerbahçe, son hazırlık maçında güzel bir futbolla taraftarını yeni sezon öncesi heyecanlandırmak istiyor. Fenerbahçe - Cagliari maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - CAGLİARİ BİLETLERİ ÜCRETSİZ

Son 2 sezonda taraftarıyla bütünleşemeyen ve birçok maçta boş tribünlere oynayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında taraftarıyla birlik mesajı vermek istiyor. Yönetim, taraftarla birlik olmak için Cagliari maçının biletlerini ücretsiz verme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan o açıklama;

Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaştığı gecede, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tribünlerini büyük bir coşkuyla dolduran 35 bin taraftarımızın desteğine ve emeklerine öncellikle teşekkür ederiz.



Bu karşılaşmanın ardından taraftarlarımızın bu desteğine karşılık kulübümüz de sessiz kalmayarak, 07 Ağustos Pazartesi günü futbol takımımızın İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının, taraftarlarımız için ücretsiz olmasına karar vermiştir.



Kombine kart sahibi taraftarlarımız, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebileceklerdir. Kombinesi veya bileti olmayan Fenerbahçe logolu Passolig sahibi taraftarlarımız ise girişlerde görevliler tarafından yönlendirileceklerdir.



Bugüne kadar bilet satın alan taraftarlarımızın ücretleri de kısa bir süre içerisinde Passolig hesaplarına iade edilecektir. Öte yandan, tribünler dolduğu takdirde stat kapıları kapatılacaktır.



Bu vesileyle Sturm Graz mücadelesinde futbol takımımızı yalnız bırakmayarak, sezonun ilk resmi maçında büyük bir coşku ve atmosfer oluşturan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

FENERBAHÇE'NİN DİĞER HAZIRLIK MAÇLARINDA ALDIĞI SONUÇLAR

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde 5 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalardan 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle;

Fenerbahçe 2 - 3 CS Juventus Buc

Fenerbahçe 1 - 2 Sporting CP

Fenerbahçe 0 - 1 Marseille

Fenerbahçe 0 - 0 Athletic Bilbao

Fenerbahçe 1 - 1 Monaco

Fenerbahçe, 5 hazırlık karşılaşmasının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 2 kez karşılaştı. Temsilcimiz deplasmanda 2-1'lik skorla galip gelirken, Ülker Stadyumu'ndaki maçta rakibiyle yenişemedi. Fenerbahçe deplasmandaki avantajlı skorla bir üst tura yükselmeyi başardı.

Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Carlos Kameni, Roman Neustadter, Martin Skertel, Mauricio İsla, Hasan Ali Kaldırım, Josef De Souza, Ozan Tufan, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Eljif Elmas, Van Persie