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İbrahim Kızıl
FUTBOL

Gaziantespor Başkanı İbrahim Kızıl istifa etti

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği açıklandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:35:49 Güncelleme: 13:37:56

Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, İbrahim Kızıl'ın yönetimde Futbol Şube sorumlusu olarak görev alan kardeşi Mustafa Kızıl ile birlikte istifa ettiği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımız İbrahim Kızıl Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl Yönetim Kurulu Üyeliğinden 7 Ağustos 2017 tarihi itibari ile istifa etmiştir. İstifaları Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, kurulumuz bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçecektir."

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