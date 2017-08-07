Gaziantespor Başkanı İbrahim Kızıl istifa etti

Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, İbrahim Kızıl'ın yönetimde Futbol Şube sorumlusu olarak görev alan kardeşi Mustafa Kızıl ile birlikte istifa ettiği açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımız İbrahim Kızıl Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl Yönetim Kurulu Üyeliğinden 7 Ağustos 2017 tarihi itibari ile istifa etmiştir. İstifaları Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, kurulumuz bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçecektir."