Galatasaray Asamoah'ı transfer ediyor - Kwadwo Asamoah kimdir? Galatasaray transfer haberleri

Transferde şov yapan Galatasaray durmuyor! beIN Sport'un son dakika haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Juventus'tan forma giyen sol bek ve merkez orta sahada görev yapabilen Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı.
Daha önce Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano ve Ndiaye'ye imza attıran sarı kırmızılılar bu kez de Juventuslu Asamaoah transferini bitirmek üzere.
Kojo Kwadwo Asamoah kimdir?
Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)
Doğduğu il: Accra / Gana
Boyu: 1,73 m
Uyruğu: Gana
Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 11 milyon €
Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus
- Kwadwo Asamoah kimdir?
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