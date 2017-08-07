Galatasaray Asamoah'ı transfer ediyor - Kwadwo Asamoah kimdir? Galatasaray transfer haberleri

Transferde şov yapan Galatasaray durmuyor! beIN Sport'un son dakika haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Juventus'tan forma giyen sol bek ve merkez orta sahada görev yapabilen Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı.

Daha önce Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano ve Ndiaye'ye imza attıran sarı kırmızılılar bu kez de Juventuslu Asamaoah transferini bitirmek üzere.

Kojo Kwadwo Asamoah kimdir?

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

Doğduğu il: Accra / Gana

Boyu: 1,73 m

Uyruğu: Gana

Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

Kwadwo Asamoah kimdir?

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