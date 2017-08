Ertuğrul Sağlam: "Transferde geç kaldık"

Yeni sezonun Malatya'daki ilk çalışmasında Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu. Tesis ve saha konusunda kulübün yaşadığı sorunların devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Sağlam, "Hayırlısıyla uzun bir aradan sonra Malatya'ya geldik ve bugün burada çalışmalarımıza başladık. Yine şunu tekrar etmek istiyorum, 2017-2018 futbol sezonu hem Malatyaspor için, hem Türk futbolu için hayırlı olsun. Maalesef dün de Süper Kupa finalinde gördük. Futbolun içerisinde istemediğimiz, hiç hoş karşılanmayacak olayların, davranışların da sezon sonuna kadar tekrar etmemesi en büyük dileğimiz. Tabi biz de Malatyaspor olarak hem saha içerisinde, hem saha dışarısında bu konuda biraz daha hassas, biraz daha Türkiye'ye örnek olmak zorundayız" şeklinde konuştu.



"MALATYASPOR SÜPER LİG'DE ÇALIŞMASINA UZUN YILLAR DEVAM EDECEK"

Ertuğrul Sağlam, tesislerinde yenileme çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Şunu size açıklamak istiyorum, biz Malatya'ya ilk geldiğimizde, imza attıktan sonra geçen sene oyuncularımızın bulunduğu, çalıştığı ve sezon boyunca yer aldığı tesislerin hem modernlikten uzak, Süper Lig standartlarından çok uzak olduğunu görünce bu tesisin sezon açılışına yetişmesini istedik. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesiydi. Tabi arada farklı sıkıntılar gelişti ama bugün tekrar şunu gördük ki içeride yoğun bir çalışma var. İçeride bazı bölümleri değiştirdik, fitness salonunu ön tarafa aldık. Aşağıda soyunma odaları, doktor ve fizyoterapist odaları, toplantı odalarıyla ve çeşitli düzenlemelerle tesisi inşallah Eylül ayının ortasına, çok geç bir zaman ama yine de buna şükrediyoruz. Oyuncularımızla da biraz önce onu konuştuk. Bu süre içerisinde onların da iyi niyetine, hoş görüsüne, sabrına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Dolayısıyla şuan yönetimimiz ve belediye başkanımız, sağ olsun biz çok destek oluyor. Bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Eylül'ün 15'inde Malatyaspor çok modern ve Süper Lig standartlarında güzel bir tesise kavuşacak. Daha sonra tabi zeminlerle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bu konuda da elemanlarımız acilen çalışmaya başladı. İşte stattaki çim sorumlularından da destek alarak, tabi iklim şartlarının el verdiği ölçüde bu hale getirdik. Bugün eski stattaydık, orada da stat müdürüyle görüştük. Ondan da bizim için antrenmana hazır hale getirmesini istedik. İşte bu dönem içerisinde orada, burada antrenmanlarımız devam ettireceğiz. Allah izin verirse göreceksiniz kısa bir zaman içerisinde şuradaki kurak araziyi de ağaçlandırmayı düşünüyoruz. İki antrenman sahasının etrafının çelik panellerle kapatılması ve bunların da tamamlanmasıyla Allah'ın izniyle Malatyaspor güzel, modern ve uzun yıllar büyük başarılar elde edeceği Süper Lig'de çalışmasına devam edecek" ifadelerine yer verdi.



"İTİRAF EDİYORUZ Kİ TRANSFERDE MAALESEF GEÇ KALDIK"

Tecrübeli çalıştırıcı 4-4 mevkide eksiklerinin olduğunu ve transfer yapılmasını beklediğini de ifade ederek, "Takımla alakalı süre gelen, devam eden çalışmalar var. Tabi şunu itiraf ediyoruz ki transferde maalesef geç kaldık. Hafta sonunda sezon başlayacak, bizim hala 3-4 mevkide çok önemli eksikliklerimiz var. İnşallah bugün yarın bazı gelişmelerin olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu gelişmeler de bir an önce olur da takımdaki eksiklikleri bir an önce giderirsek, kadro kalitesini hem yükseltmiş olacağız, hem de bir an evvel istediğimize yakın kadroyla da çalışmalarımıza devam edip, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Onun dışında elimizde bulunan oyuncularımız Allah'a şükür şuana kadar herhangi bir sakatlığı yok. Elde bulunan oyuncuların tamamıyla antrenmana çıktık. Hafta sonuna kadar da yeni gelen arkadaşlarımız da aramıza katılıp, Osmanlıspor maçına hazırlanmaya çalışacağız. Tabi maçın şuanda nerede oynanacağı da bir muamma. O konuda da sıkıntımız var. Gönül istiyor ki seyircisiz de olsa kendi şehrimizde, Malatya'da oynamak. Ama bakalım şartlar neyi gösterecek Bunu da hep beraber yaşayacağız. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu Ankara'daki spor yazarları turnuvasında da gördük. Tabi ki tam istediğimiz seviyeye çıkmadık ama takımın iyi durumda olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.



"TRANSFERDE TAM HAKİM OLAMADIK"

Sağlam, transferde alınan 6 oyuncunun kendi bilgisi olmadan daha önce yapıldığını belirterek, "Ben daha evvel de açıkladım, bizim geldiğimizde bu takıma 6 tane transfer yapılmıştı. Dolayısıyla transferde tam hakim olamadık. Yani bunu açıkça söylemek istiyorum. İşte ondan sonraki süreçte katılan arkadaşlarda biz inisiyatifimizi kullanabildik. İnşallah bundan sonraki transferlerde de bu şey devam eder ve en azından bundan sonra alınacak oyuncularda biz kendi anlayışımıza göre oyuncular alırız" diye konuştu.

ertuğrul sağlam

yeni malatyaspor