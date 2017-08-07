Aykut Kocaman: Eksikler net olarak gözüküyor

Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Kocaman, “Saha yerleşimi ve enerji açısından daha gideceğimiz yolumuz var. Ancak bugünkü doğru futbol ve enerjimizle beraber doğru pozisyonlar da yakaladık. Ancak bunları biraz daha pozisyona götürmemiz gerekiyor. Tabii bunlar da oynayarak oyuncuların birbirine alışarak olacak. Oyuncularımız biraz daha düzene alıştığında, biraz daha irade gösterdiğinde istediklerimizi elde etmeye doğru gideceğimizi düşünüyorum.” dedi.



Kocaman, transfer konusunda ise, “Bugünkü maçta iki ana stoperimizin yanında iki tane orta saha oyuncusunu kullanmaya çalıştık. Bir yandan da oyuncu çoğaltmaya çalışıyoruz. Şu an iki tane stoper var elimizde. Lig uzun bir maraton ve bir aksilik olmazsa Avrupa Ligi de olacak. Hem oyun içinde bir takım değişiklikler yapabilmek hem de var olan oyuncuları çeşitli yerlerde kullanarak oyuncu çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu maçlar o anlamda yardımcı oluyor. Şu anda takımdaki eksikler ve beklentiler net olarak gözüküyor. Bir taraftan bunu çözmeye çalışırken, bizim işimiz de takımın bütünüyle verimliliği arttırmak için çalışmaya gayret etmek. Hem biz hem de oyuncu grubumuz bunu gayretli bir şekilde yapmaya çalışıyor.” şeklinde konuştu.



Genç oyuncuların forma şansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Bu seferki gelişimde benim için de bir şans oldu. Aynı zamanda Fenerbahçe için de büyük bir şans. Oğuz, Samed, Eljif son derece yetenekli oyuncular. Genç oyuncu kontenjanı vb. gibi şeylerle düşünmemek gerekiyor. Aslında kadroyu zorlayacak oyuncular. Onları bir şekilde takıma yerleştirmek en büyük amacım. Tabii bunu çabayla ve bir şekilde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kabul etmeleri gerekiyor. Onlar bu sürecin içine girerken Fenerbahçe’yi sevenlerin de bu oyuncularımızın hata yapabileceklerini kabul etmeleri gerekiyor. Eğer ki bu varyasyonu hayata geçirebilirsek hem Fenerbahçe’nin hem de onların çok şanslı olduğunu söylemek mümkün, çünkü çok yetenekli oyuncular.” diyerek sözlerini noktaladı.

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