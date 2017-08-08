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Fenerbahçe Paletta
FUTBOL

Fenerbahçe'den Paletta açıklaması

Fenerbahçe, Gabriel Paletta ile ilgilendiği yönündeki haberleri yalanladı

08 Ağustos 2017 Salı, 00:56:12 Güncelleme: 00:59:11

Yayıncı kuruluşta Fenerbahçe'nin Gabriel Paletta ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlere sarı-lacivertlilerden açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bein Sports Kanalı'nda yer alan, Gabriel Paletta isimli futbolcuyla ilgilendiğimiz yönündeki haber yalandır.Bahse konu oyuncuyla bir ilgimiz bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

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