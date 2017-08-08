FUTBOL
Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
08 Ağustos 2017 Salı, 09:27:35 | Güncelleme: 09:35:33
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İtalyan basınına göre stoper arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Gary Medel transferini bitirmesi an meselesi...
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Corriere dello Sport, “Medel ile anlaşan Beşiktaş, İnter’le de el sıkışmak üzere” diye yazarken, La Gazzetta dello Sport ise “İki külüp arasında 1 milyon Euro’luk fark kaldı” ifadesini kullandı.
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Stoper arayışlarını sürdüren ve İnter’de forma giyen Gary Medel’i gündemine alan Beşiktaş’ın, bu oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaştığı iddia edildi.
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İtalya’da yayın yapan Corriere dello Sport’ta yer alan haberde, “Medel, Beşiktaş’a çok yakın. Şilili oyuncu ile anlaşan Beşiktaş, İnter Kulübü’yle de anlaşma aşamasında. Beşiktaş 1 hafta içinde operasyonu tamamlayabilir” denildi.
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La Gazzetta dello Sport’a göre ise Beşiktaş’ın yaptığı teklif ile İnter’in Medel için istediği rakam arasında 1 milyon Euro’luk bir fark kaldı.
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Kartal ile anlaşan Medel’in ise senelik 2.5 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği belirtildi.
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‘ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU'
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları da Medel konusunda Şili basınına yeni bir açıklama yaptı.
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El Mercurio gazetesine konuşan Torunoğulları, “Gary Medel’in transferini kısa sürede bitirmek istiyoruz. Şili Milli Takımı için önemli bir oyuncu ve İnter’de da harika bir süreç geçirdi” ifadelerini kullandı.
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Inter’in forvet oyuncusu Icardi’nin eşi, aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından Gary Medel’in eşi Cristina Morales ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak veda mesajında bulunmuştu.
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Şilili yıldızın Villarreal ile oynanan hazırlık maçında kadroya alınmaması da ayrılık iddialarını güçlendirmişti.