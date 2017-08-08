ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!

Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!

08 Ağustos 2017 Salı, 09:27:35

  • 1 Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
    1 | 10

    İtalyan basınına göre stoper arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Gary Medel transferini bitirmesi an meselesi...

  • 2 Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
    2 | 10

    Corriere dello Sport, “Medel ile anlaşan Beşiktaş, İnter’le de el sıkışmak üzere” diye yazarken, La Gazzetta dello Sport ise “İki külüp arasında 1 milyon Euro’luk fark kaldı” ifadesini kullandı.

  • 3 Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
    3 | 10

    Stoper arayışlarını sürdüren ve İnter’de forma giyen Gary Medel’i gündemine alan Beşiktaş’ın, bu oyuncunun transferini bitirmeye çok yaklaştığı iddia edildi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
    4 | 10

    İtalya’da yayın yapan Corriere dello Sport’ta yer alan haberde, “Medel, Beşiktaş’a çok yakın. Şilili oyuncu ile anlaşan Beşiktaş, İnter Kulübü’yle de anlaşma aşamasında. Beşiktaş 1 hafta içinde operasyonu tamamlayabilir” denildi.

  • 5 Beşiktaş'ın Gary Medel'i transfer etmesi an meselesi!
    5 | 10

    La Gazzetta dello Sport’a göre ise Beşiktaş’ın yaptığı teklif ile İnter’in Medel için istediği rakam arasında 1 milyon Euro’luk bir fark kaldı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000