Süper Kupa'daki Beşiktaş - Konyaspor maçının temsilci raporu - Hangi takım kaç maç ceza alacak?

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- ŞAN'DAN TEPKİ: CEZAYI HERKES ÇEKECEK

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Fikret Orman’ın “Dünyayı ayağa kaldırırım” sözlerine yanıt verdi. Şan, “Dünyayı ayağa kaldırarak bir şey çözülmüyor. Cezayı herkes çekecek. Meşale ve patlayıcılar Beşiktaş tarafında başladı. Oradan da sahaya girenler oldu. Taraftar gruplarından aldığım bilgiye göre elinde bıçakla giren kişiyi kimse tanımıyor” ifadelerini kullandı.