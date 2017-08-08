FUTBOL
Süper Kupa'daki Beşiktaş - Konyaspor maçının temsilci raporu - Hangi takım kaç maç ceza alacak?
İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu
08 Ağustos 2017 Salı, 09:34:55 | Güncelleme: 09:50:38
-
1
1
|
32
Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçında yaşanan vahim olaylar karşılaşmanın temsilcileri tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor edildi.
-
2
2
|
32
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Futbol Federasyonu’na gönderilen raporlarda Konyaspor taraftarlarının başta bıçak (kelebek) olmak üzere sahaya çok sayıda yabancı madde attığı yer aldı.
-
3
3
|
32
Bu doğrultuda hakem Fırat Aydınus’un maçı durdurmak zorunda kaldığı da belirtildi.
-
4
4
|
32
Raporlarda, “Sahaya atılan bıçak Quaresma tarafından hakem Fırat Aydınus’a verildi. Sahaya ayrıca çok sayıda yanıcı ve patlayıcı madde atıldı.
-
5
5
|
32
Maç sırasında Konyalı bir taraftar sahaya girmeye çalıştı. Maçın bitimi ile birlikte Konyasporlu taraftarlar tribündeki tel örgüleri aşarak sahanın içine akın ettiler.
-
6
6
|
32
Güvenlik önlemlerinin yetersizliği yüzünden üzücü görüntüler oluştu. Beşiktaşlı futbolcular, sahadaki Konyasporlu taraftarların arasında kaldılar. Her türlü vahim olay yaşanabilirdi. Facianın eşiğinden dönüldü” şeklinde ifade kullanıldı.
-
7
7
|
32
‘ÖNLEMLER YETERSİZDİ’
Stat kapılarının yanı sıra tribünde ve saha kenarında alınan önlemlerin her bakımdan çok yetersiz olduğu da ifade edildi.
-
8
8
|
32
Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölümde de taşkınlıklar yapıldığı vurgulandı. Koltukların ve demir korkulukların kırılarak sahaya atıldığı da raporlara geçti.
-
9
9
|
32
KONYA’YA 2 KARTAL’A 1 MAÇ YOLDA!
Temsilci raporları doğrultusunda Beşiktaş ve Konyaspor bugün disiplin kuruluna gönderilecek.
-
10
10
|
32
Konyaspor’a 2 maç, Beşiktaş’a da 1 maç seyircisiz oynama cezası gelebileceği, ağır para cezası kesileceği kaydedildi.
-
11
11
|
32
- ORMAN’DAN TFF’YE CEZA RESTİ
Beşiktaş, olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Beşiktaş taraftarının masum olduğunu savunan başkan Fikret Orman, “Şimdi ceza verilecekmiş. Türkiye Futbol Federasyonu bu olaylardan dolayı ceza işine bizi de dahil ederse dünyayı ayağa kaldırırım” dedi.
-
12
12
|
32
- ŞAN'DAN TEPKİ: CEZAYI HERKES ÇEKECEK
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Fikret Orman’ın “Dünyayı ayağa kaldırırım” sözlerine yanıt verdi. Şan, “Dünyayı ayağa kaldırarak bir şey çözülmüyor. Cezayı herkes çekecek. Meşale ve patlayıcılar Beşiktaş tarafında başladı. Oradan da sahaya girenler oldu. Taraftar gruplarından aldığım bilgiye göre elinde bıçakla giren kişiyi kimse tanımıyor” ifadelerini kullandı.
-
13
13
|
32
KAMERALAR TEK TEK İNCELENİYOR
Yeni 19 Mayıs Stadı’nda çıkan olaylar nedeniyle 400 kamera görüntüsü polis tarafından inceleniyor. Stada sokulan kelebek tabir edilen bıçak nedeniyle emniyet, stat içi, dışı ve çevresindeki 400 güvenlik kamerası takibe alındı.
-
14
14
|
32
SÜPER REZALETE DEVLET EL KOYDU
Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı inceleme başlattı. İhmali görülenler hakkında da soruşturma açılacak. Bu tür çirkinlikleri engellemek için uygulamalar yeniden gözden geçirilecek, güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkarılacak.
-
15
15
|
32
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince iki müfettiş görevlendirdi.
-
16
16
|
32
TFF MERKEZİNDE ÇALIŞMA BAŞLADI
Bakanlık müfettişleri Samsun’da ve İstanbul’daki TFF merkezinde olayları tüm yönleriyle ele almak üzere kapsamlı bir inceleme yürütecek. Müfettişlerden biri Samsun’da, diğeri ise İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu Merkezi’nde dün itibarıyla incelemelere başladı. Bakanlık müfettişleri, İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak görev yapacak.
-
17
17
|
32
SORUŞTURMA AÇILACAK
Eksiklerin neler olduğu, olayların nasıl çıktığı tüm detaylarıyla ele alınacak. Devlet yetkililerinin, bu tür organizasyonlardaki güvenlik zafiyetinden çok rahatsız olduğu, tedbirlerin artırılmasını istediği bildirildi.
-
18
18
|
32
Müfettiş raporlarının ardından ihmali görülenler hakkında hem soruşturma başlatılacak hem de olayların önlenmesiyle ilgili yeni düzenlemeler getirilecek.
-
19
19
|
32
BAŞSAVCILIK DA DEVREDE
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara ilişkin resmen soruşturma başlattı. Seyircilerin sahaya indiği ve yaralanmaların olduğu olaylara ilişkin soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
-
20
20
|
32
Soruşturma “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” çerçevesindeki suçlar ile “kamu malına zarar verme”, “kamu görevlisine direnme” gibi suçlar kapsamında yürütülüyor.
-
21
21
|
32
Passolig uygulanmadığı için taraftar gruplarının kontrollü sahaya alınmamasının ve yerel yetkililerle koordinasyon eksikliğinin dikkati çektiği belirtilirken, maç öncesi kimi koltuklara bayrak-forma gibi eşyaların büyük kolilerle taşındığı, içeriye sokulan malzemelerin kontrolünün de önem taşıdığı vurgulandı.
-
22
22
|
32
STATTA BÜYÜK HASAR
İlk kez bir resmi maça ev sahipliği yapan Yeni 19 Mayıs Stadı’nda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 145 milyon TL’ye mal olan 33 bin 919 kişilik statta çok sayıda koltuk yerinden söküldü.
-
23
23
|
32
Korkuluklar kırıldı. Kale arkalarındaki fileler yırtıldı. Stadyumdaki lavabolar, tribünleri ayıran demirler zarar gördü. Samsun yöneticileri iki sayfa hasar tespit tutanağı düzenledi.
-
24
24
|
32
ÇİMLER ZARAR GÖRDÜ
Atılan maytap ve meşaleler nedeniyle çimlerde yanma meydana geldi. Maçın ardından çok sayıda taraftarın sahaya girmesiyle, çimlerde hasar oluştu. Çimleri yapan İtalyan şirketinin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.
-
25
25
|
32
E-BİLET NİYE UYGULANMADI?
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 5. maddesi gereği elektronik bilet uygulaması Süper Lig’de ve 1. Lig’de yapılıyor.
-
26
26
|
32
Türkiye Kupası ya da Süper Kupa finalinde uygulanamıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş-Konyaspor maçında da kağıt bilet uygulaması yapıldı. Kanunda değişikliğe gidilmesi halinde önümüzdeki süreçte tüm maçlarda e-bilet uygulamasına geçilebileceği vurgulandı.
-
27
27
|
32
E-bilet uygulamasında turnikeden geçenlerin kimliği ve görüntüsü kayıt altına alındığı için olay çıkmasının önüne geçiliyor.
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32