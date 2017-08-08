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Süper Kupa'daki Beşiktaş - Konyaspor maçının temsilci raporu - Hangi takım kaç maç ceza alacak?

İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu

08 Ağustos 2017 Salı, 09:34:55

  • 1 İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu
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    Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçında yaşanan vahim olaylar karşılaşmanın temsilcileri tarafından ayrıntılı bir şekilde rapor edildi.

  • 2 İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Futbol Federasyonu’na gönderilen raporlarda Konyaspor taraftarlarının başta bıçak (kelebek) olmak üzere sahaya çok sayıda yabancı madde attığı yer aldı.

  • 3 İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu
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    Bu doğrultuda hakem Fırat Aydınus’un maçı durdurmak zorunda kaldığı da belirtildi. 

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  • 4 İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu
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    Raporlarda, “Sahaya atılan bıçak Quaresma tarafından hakem Fırat Aydınus’a verildi. Sahaya ayrıca çok sayıda yanıcı ve patlayıcı madde atıldı. 

  • 5 İşte olaylı Beşiktaş ile Konyaspor maçının temsilci raporu
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    Maç sırasında Konyalı bir taraftar sahaya girmeye çalıştı. Maçın bitimi ile birlikte Konyasporlu taraftarlar tribündeki tel örgüleri aşarak sahanın içine akın ettiler. 

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