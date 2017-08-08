Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe idarecileri Perez transferi için Madrid'e uçtu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da santrfor arayışlarını sürdürüyor. Simon Kjaer'in Sevilla'ya satılması sonrasında UEFA ile yaptığı FFP anlaşması karşısında eli rahatlayan sarı-lacivertliler, Lucas Perez için ısrarını sürdürüyor.

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya bu sabah Madrid'e gitti. Yöneticilerin Arsenal'li Lucas Perez ile görüşmeleri bekleniyor. Sarı Lacivertliler ile Perez arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu.

Lucas Perez ve menajeri, daha önce yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'den kesin olarak ayrılacağını doğrulamıştı. Perez'in eski kulübü Deportivo'nun da İspanyol golcüye futbolculuk ve emekli olduktan sonra da yöneticilik içeren 10 yıllık bir sözleşmenin önerdiği iddia edilmişti.

LUCAS PEREZ KİMDİR?

Tam adı: Lucas Pérez Martínez

Doğum tarihi: 10 Eylül 1988

Doğum yeri: A Coruna / İspanya

Yaş: 28

Boy: 1,80 m

Mevki: santrfor

Ayak: Sol ayak

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Oynadığı takımlar: Atletico Madrid, Rayo Vallecano, Karpaty, Dinamo Kiev, PAOK, Deportivo La Coruna, Arsenal

Son sezon performansı: 22 maç, 8 gol, 6 asist

Lucas Perez

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Lucas Perez kimdir?