Fatih Altaylı: Bu kafa değişmeli

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

Sporumuzda olaysız gün yok ve gerek spor adamlarımız, gerekse siyasetçilerimiz her olay sonrasında şahane rol yetenekleri ile “şaşırmış” gibi yapıyorlar.

Çok geriye gitmeden birkaç olay hatırlatmak istiyorum.

TFF’nin sorumluluğunda olan son üç finalde de olaylar çıktı

1- Beşiktaş-Galatasaray maçının son dakikalarında Olimpiyat Stadı’nda büyük olaylar çıktı. Binlerce kişi sahaya indi. Maç son dakikalarda tatil edildi.

2- Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüse Rize-Trabzon karayolunda pompalı tüfek olduğu iddia edilen silahla ateş açıldı. Sürücü vuruldu. Fenerbahçe takımına bir şey olmaması sadece mucize.

3- F.Bahçe-G.Saray maçı sonunda olaylar çıktı. Kadıköy yakıp yıkıldı, polis arabaları ateşe verildi.

4- G.Saray-Beşiktaş Süper Kupa finalinde maç öncesi, sırası ve sonrasında büyük olaylar çıktı. Maç güçlükle oynandı.

5- Başakşehirli futbolcular Rize’de gazetecilere saldırıp dövdüler.

6- F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kadınlar Basketbol Ligi maçında rakip takımın başkanını yumrukladı.

Trabzon’da hakem darp edildi

7- Konyaspor’un kazandığı kupa finalinde meydana gelen büyük olaylar...

8- Eskişehir-Göztepe, Süper Lig’e yükselme maçında meydana gelen olaylar...

Göztepe-Eskişehir maçı 40 dakika durdu

9- Bursasporlu taraftarların takım otobüsünü durdurup içindeki futbolcu ve yöneticileri dövmesi. Bursaspor bu travma yüzünden küme düşüyordu.

10- Trabzon’da sahaya atlayan bir taraftarın hakem Volkan Bayarslan’ı yumruklaması.

11- Ve önceki gün Süper Kupa finalinde olanlar.

Bunlar dışında da yüzlerce olay, kavga, basketbol maçlarında büyük olaylar, TFF 1. Lig maçlarında olaylar, Süper Lig maçlarında olaylar.

Kurşunlanma hadisesi çözülemedi

Bunların sonucunda ne oluyor peki?

Söyleyeyim; hiçbir şey.

Federasyonların ceza kurulları sözde birtakım cezalar veriyor ama en hafifinden.

Sonra genelde konu Tahkim’e gidiyor ve o hafif ceza ya kaldırılıyor ya da iyice hafifliyor, kuş gibi oluyor.

Sonra yine olaylar ve yine sözde bir “şaşkınlık”...

Peki, Sporda Şiddetin Önlenmesine dair bir yasamız var değil mi?

Meşhur 6222 sayılı yasa.

Bu yasadan ceza almış kaç izleyici, kaç sporcu ve daha önemlisi kaç spor yöneticisi var.

Bildiğim kadarıyla hiç.

En azından spor yöneticilerine “sporda şiddet” nedeniyle verilmiş tek bir ceza dahi yok. Bırakın cezayı, soruşturma dahi yok yöneticilere.

Başakşehirli oyunculara verilen bir spor alanlarına girememe cezası var ki, şaka gibi.

Adamlar spor alanına girememe cezası alıyor ama sahaya çıkıp futbol oynayabiliyor, hatta bazıları milli maç bile oynuyor.

Kimsenin uymadığı, kimsenin takmadığı sözde bir iki federasyon cezası.

Ki onu da umursayan yok zaten.

Sonra sporda niye bunlar oluyor.

Olur tabii.

Ben söyleyeyim, bu kafa ile olanlar az. Bu kafalar değişmezse ne yazık ki daha neler olacak bekleyin görün!