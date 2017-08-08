Lucescu, Milli Takım havuzundaki gurbetçilerle görüşmeye başladı

DHA'nın haberine göre, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Mırcea Lucescu, kariyerlerini yurt dışında sürdüren milli futbolcularla görüşmeye İtalya'da başladı. Beraberinde 1. yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Milano'ya giden Lucescu, burada Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.



MIRCEA LUCESCU, HAKAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI!

Lucescu'nun Hakan'la yaptığı konuşmada "Sen Milli Takım oyuncu grubu içinde en önemli oyunculardan birisin. Kaliteni ve saha içindeki varlığını çok iyi biliyorum. Seni takip ediyorum. Milan'da başarılar dilerim, burada olmak önemli ve sen de bunun farkındasın" dediği öğrenildi.

Lucescu'ya teşekkür eden Hakan ise "Hocam yeni göreviniz sizin için de bizim için de hayırlı olsun. Elimizden geleni yapıp Türkiye için başarı elde etmeyece çelışacağız. Buraya kadar geldiniz, onur duydum" şeklinde konuştu. Hakan Çalhanoğlu ayrılırken Lucescu ile fotoğraf çektirip, altına da "Grazie Mr. Lucescu" yazarak paylaştı.

Lucescu daha sonra Inter'e transfer beklenen Emre Mor ile bir araya geldi ve kendisiyle tıpkı Hakan'la yaptığı gibi uzun süre yüz yüze görüştü. Tecrübeli çalıştırıcının futbolculara "Her şeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum." dediği öğrenildi. Luce, Roma'da da Cengiz Ünder ile bir araya gelecek.

SIRADA ALMANYA VAR

İtalya'daki temaslarını bitirdikten sonra, Almanya'ya geçecek olan Lucescu burada da Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ve Milli Takım'a alınması muhtemel gençlerle görüşecek.

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