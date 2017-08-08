Marca, Arda Turan'ın Atletico Madrid'e dönmek istediğini iddia etti

Barcelona, dün Gamper Kupası'nda Chapecoense ile karşılaşmış ve sahadan farklı galibiyetle ayrılmıştı. Katalan ekibinde forma giymeyen 2 oyuncudan biri olan Arda Turan'ın kadroda düşünülmediği iddia ediliyor. Benzer bir haber de Marca'dan geldi. Gazete, Ernesto Valverde'nin gelişiğiyle birlikte şans bulması zora giren Arda'nın Atletico Madrid'e dönmek istediği öne sürdü.

Haberde Arda'yı Çin kulüplerinin yanı sıra Galatasaray'ın da istediği ancak Arda'nın 2011 ile 2015 yılları arasında top koşturduğu Atletico Madrid'de forma giymek istediği vurgulandı. Ayrıca Atletico Madrid tarafından herhangi bir resmi teklifin yapılmadığı, ancak böyle bir ihtimalin belli edilmesi üzerine girişimlerin başlayabileceği vurgulandı.

Ocak 2018'e kadar transfer yasağı bulunan Atletico MAdrid, bu süreye kadar kadrosuna kattığı yeni oyuncuları kaydedemeyecek.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de geçen günlerde yaptığı Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada açık kapı bırakmıştı.