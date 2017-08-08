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Arda Turan, Atletico Madrid, Barcelona, Galatasaray
FUTBOL

Marca, Arda Turan'ın Atletico Madrid'e dönmek istediğini iddia etti

İspanya'da yayın yapan Marca gazetesi, kariyerini Barcelona'da sürdüren ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Arda Turan'ın eski takımı Atletico Madrid'e dönmek istediğini iddia etti

08 Ağustos 2017 Salı, 11:21:21 Güncelleme: 11:30:45

Barcelona, dün Gamper Kupası'nda Chapecoense ile karşılaşmış ve sahadan farklı galibiyetle ayrılmıştı. Katalan ekibinde forma giymeyen 2 oyuncudan biri olan Arda Turan'ın kadroda düşünülmediği iddia ediliyor. Benzer bir haber de Marca'dan geldi. Gazete, Ernesto Valverde'nin gelişiğiyle birlikte şans bulması zora giren Arda'nın Atletico Madrid'e dönmek istediği öne sürdü.

Haberde Arda'yı Çin kulüplerinin yanı sıra Galatasaray'ın da istediği ancak Arda'nın 2011 ile 2015 yılları arasında top koşturduğu Atletico Madrid'de forma giymek istediği vurgulandı. Ayrıca Atletico Madrid tarafından herhangi bir resmi teklifin yapılmadığı, ancak böyle bir ihtimalin belli edilmesi üzerine girişimlerin başlayabileceği vurgulandı.

Ocak 2018'e kadar transfer yasağı bulunan Atletico MAdrid, bu süreye kadar kadrosuna kattığı yeni oyuncuları kaydedemeyecek.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de geçen günlerde yaptığı Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada açık kapı bırakmıştı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 2 dakika önce
    cum to fenerbahçe
  • Misafir 2 dakika önce
    kam tu fener
  • Misafir 2 dakika önce
    gs ye bedava bile olsa gelmesin iş yapmaz
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