Talisca için gerilim artıyor! - Talisca son durum

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Anderson Talisca için siyah-beyazlı ekiple Benfica arasındaki soğuk savaş sürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Kupa maçı öncesi Talisca’nın lisansının çıkmamasıyla birlikte Beşiktaş ve Benfica arasında başlayan gergin ortam, iyice kızışmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, Portekiz’den gerekli olan evrakların kendisine ulaşmaması sebebiyle, Talisca’nın lisansını henüz çıkaramadı. Bu sebepten de FIFA’ya başvuran Beşiktaş, bir an önce olumlu sonuç çıkması için girişimlerini hızlandırdı.

BENFICA'DAN RET

Talisca, Beşiktaş'ta forma giyebilmek adına Benfica'yla masaya otururken kulübüne resti çekti ve 2019'a kadar sözleşmesinin devam ettiğini, bu süreye kadar da Beşiktaş'ta oynamak istediğini iletti.

Öte yandan Portekiz basınında çıkan haberlerde ise Benfica'nın, belgelerin eksikliği ve kiralık ücretinin ödenmemesi nedeniyle böyle bir yola başvurduğu iddia edildi.

Record'da yer alan habere göre, 2 milyon euro'luk kiralama ücretinin Benfica'ya ödenmediği ve Talisca’nın kiralık anlaşmasının geçerli olması için gerekli olan belgelerin de Beşiktaş tarafından gönderilmediği öne sürüldü.

Her iki kulüp de Anderson Talisca konusunda FIFA'ya başvuracak.

Talisca son durum