Transfer haberleri (8 Ağustos 2017)

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İtalyan basınına göre stoper arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Gary Medel transferini bitirmesi an meselesi... Corriere dello Sport, “Medel ile anlaşan Beşiktaş, İnter’le de el sıkışmak üzere” diye yazarken, La Gazzetta dello Sport ise “İki külüp arasında 1 milyon Euro’luk fark kaldı” ifadesini kullandı. (Dış basın)