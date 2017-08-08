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Transfer haberleri (8 Ağustos 2017)

Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)

08 Ağustos 2017 Salı, 13:07:30

  • 1 Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
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    Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado ile anlaşma sağladı. Bu sabah İspanya'ya giden Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya, Soldado transferine son noktayı koyduktan sonra Londra'ya geçip Chelsea'den Kenedy transferini bitirecek. (Skorer)

  • 2 Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
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    Galatasaray 29 yaşındaki sol bek Kwadwo Asamoah ile 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar Juventus’a da 5 milyon Euro bonservis teklif etti ve beklemeye koyuldu. (HT Spor)

  • 3 Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
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    Galatasaray'da Sinan Gümüş, Feghouli’nin transfer edilmesinin ardından kulübüyle ipleri tamamen kopardı. Benfica’nın teklifine sıcak yönetim, bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. (HT Spor)

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  • 4 Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
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    İtalyan basınına göre stoper arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Gary Medel transferini bitirmesi an meselesi... Corriere dello Sport, “Medel ile anlaşan Beşiktaş, İnter’le de el sıkışmak üzere” diye yazarken, La Gazzetta dello Sport ise “İki külüp arasında 1 milyon Euro’luk fark kaldı” ifadesini kullandı. (Dış basın)

  • 5 Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
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    Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor... Arsenal’den Lucas Perez veya Milan’ın yıldızı Bacca konusunda önemli gelişmeler sağlandı. İki yıldızdan birinin birkaç gün içerisinde imza atması bekleniyor. Bunun yanı sıra imza aşamasına gelen bir diğer isim de yine Milan’da forma giyen Gustavo Gomez.

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