FUTBOL
Transfer haberleri - Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
Günün transfer dedikoduları (8 Ağustos 2017)
08 Ağustos 2017 Salı, 13:07:30 | Güncelleme: 14:21:03
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Villarreal'in golcüsü Roberto Soldado ile anlaşma sağladı. Bu sabah İspanya'ya giden Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya, Soldado transferine son noktayı koyduktan sonra Londra'ya geçip Chelsea'den Kenedy transferini bitirecek. (Skorer)
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Galatasaray 29 yaşındaki sol bek Kwadwo Asamoah ile 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Sarı-Kırmızılılar Juventus’a da 5 milyon Euro bonservis teklif etti ve beklemeye koyuldu. (HT Spor)
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Galatasaray'da Sinan Gümüş, Feghouli’nin transfer edilmesinin ardından kulübüyle ipleri tamamen kopardı. Benfica’nın teklifine sıcak yönetim, bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. (HT Spor)
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İtalyan basınına göre stoper arayışlarında olan Beşiktaş’ın, Gary Medel transferini bitirmesi an meselesi... Corriere dello Sport, “Medel ile anlaşan Beşiktaş, İnter’le de el sıkışmak üzere” diye yazarken, La Gazzetta dello Sport ise “İki külüp arasında 1 milyon Euro’luk fark kaldı” ifadesini kullandı. (Dış basın)
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Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor... Arsenal’den Lucas Perez veya Milan’ın yıldızı Bacca konusunda önemli gelişmeler sağlandı. İki yıldızdan birinin birkaç gün içerisinde imza atması bekleniyor. Bunun yanı sıra imza aşamasına gelen bir diğer isim de yine Milan’da forma giyen Gustavo Gomez.
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Öte yandan Ben Arfa’nın durumunun netlik kazanmaması nedeniyle yöneticiler B planını devreye sokmaya hazırlanıyorlar. Zenit’te forma giyen Giuliano Victor de Paula da ilk sıraya çıkan isim. Ayrıca Chelsea’nin göndermek istediği sol bek Kenedy de transfer edilmesi düşünülen bir oyuncu. (HT Spor)
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Fenerbahçe, Fiorentina ile anlaştı, Sarı-lacivertliler, golcü Babacar'ın kararını bekliyor. (AMK)
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Johan Djourou'yu da renklerine bağlayan Antalyaspor, Rubin Kazan'da forma giyen Alex Song transferini de bitirmek istiyor. (Fanatik)
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Fenerbahçe, Zenit'ten ayrılması beklenen 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha Giuliano'yu gündemine aldı. (Fotomaç)
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Tottenham, Trabzonspor'un gündemindeki Moussa Sissoko'yu kiralamaya sıcak bakmıyor. İngiliz ekibinin talebi oyuncuyu satmak. (Sabah)
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Cenk Gönen'i de kadrosuna katan Malaga, Ozan Tufan'la ilgileniyor. Fenerbahçe, genç oyuncu için 7 milyon euro istiyor. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, Isla'nın ardından Pachuca forması giyen bir başka Şilili Sagal için de girişimlere başladı.(Fanatik)
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Trabzonspor, bu hafta Serdar Taşcı'ya resmi imzatı attıracak. (Fanatik)
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Galatasaray, Villarreal'in savunma oyuncusu Jaume Costa'yı yeniden gündemine aldı. (AMK)