Nice'e transfer olan Sneijder açıklamalarda bulundu

Nice ile sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, Hollanda gazetesi De Telegraaf’a bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, milli takımın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için Nice’i tercih ettiğini dile getirdi.
Kariyerini Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te sürdürme kararı alan Wesley Sneijder, tercihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, transferinde Nice Teknik Direktörü Lucien Favre'ın önemli rol oynadığını dile getirdi.
İsviçreli çalıştırıcının kulübün sportif planı ve projelerini anlatmasının ardından Nice'e gelme kararı aldığını söyleyen Sneijder, rekabet seviyesi yüksek bir lig olması nedeniyle Fransa Ligi'ni tercih ettiğini ifade etti.
Hollandalı futbolcu, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alabilmek adına için Çin veya ortadoğu ülkelerine gitmeme kararı aldığını kaydetti.