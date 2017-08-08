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FUTBOL

Nice'e transfer olan Sneijder açıklamalarda bulundu

Sneijder neden Nice'yi tercih etti?

08 Ağustos 2017 Salı, 13:46:42

  • 1 Sneijder neden Nice'yi tercih etti?
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    Nice ile sözleşme imzalayan Wesley Sneijder, Hollanda gazetesi De Telegraaf’a bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, milli takımın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için Nice’i tercih ettiğini dile getirdi.

  • 2 Sneijder neden Nice'yi tercih etti?
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    Kariyerini Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te sürdürme kararı alan Wesley Sneijder, tercihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

  • 3 Sneijder neden Nice'yi tercih etti?
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    De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, transferinde Nice Teknik Direktörü Lucien Favre'ın önemli rol oynadığını dile getirdi. 

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  • 4 Sneijder neden Nice'yi tercih etti?
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    İsviçreli çalıştırıcının kulübün sportif planı ve projelerini anlatmasının ardından Nice'e gelme kararı aldığını söyleyen Sneijder, rekabet seviyesi yüksek bir lig olması nedeniyle Fransa Ligi'ni tercih ettiğini ifade etti.

  • 5 Sneijder neden Nice'yi tercih etti?
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    Hollandalı futbolcu, önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alabilmek adına için Çin veya ortadoğu ülkelerine gitmeme kararı aldığını kaydetti. 

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