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İsmail Haktan Odabaşı
FUTBOL

Manisaspor, teşvik primi aldığı iddialarıyla kadro dışı bıraktığı İsmail Haktan Odabaşı'nı affetti

TFF 1. Lig ekiplerinden ekiplerinden Manisaspor'da adı teşvik prim dedikodularına karıştığı için kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı affedildi

08 Ağustos 2017 Salı, 14:24:11 Güncelleme: 14:27:41

Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak ve sezonu açacak olan Manisaspor'da adı teşvik primi dedikodularına karıştığı için kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı, yönetim kurulu tarafından affedilerek takıma döndü.

Yapılan çalışmada son derece hırslı görünen futbolcunun kadroda yer alıp almayacağı ise hafta içerisindeki performansına göre belirlenecek. Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Axel Meye, idmanda yer almazken kiralık gittiği Bodrumspor'dan geri çağırılan Kağan Miray da çalışmalara başladı.



Çalışma öncesinde İsmail Haktan'la kısa bir görüşme yapan Sait Karafırtınalar, oyuncusunun suçsuz olduğuna inandığının altını çizerek şunları söyledi;
"Ben İsmail'in suçsuz olduğuna inanıyorum. Tapelerde bu açıkça görülüyor. Kendisiyle kaldığı yerden devam edeceğiz. İsmail'in Manisaspor'a vereceği çok şey olduğuna inanıyorum. Çaykur Rizespor maçı, Zor bir karşılaşma olacak. Ancak bu ligde kolay rakip, rahat maç yok. Biz de Rize'de en iyi kadromuzla sahada yer alıp, Manisa'ya puanla dönmek için çaba göstereceğiz."

  • ismail haktan odabaşı
  • manisaspor
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