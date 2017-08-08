Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini uzattı

Yeni sezondaki ilk resmi maçında Atiker Konyaspor'a Süper Kupa finalinde 2-1 kaybeden ve kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta 26 yaşındaki orta saha Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı.

BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Tolgay'ın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. 26 yaşındaki futbolcu, 2015 Ocak'ta 450 bin Euro bonservis bedeliyle Hamburg'tan transfer edilmişti.

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli payı bulunan Tolgay, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 74 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 9 da asist yaptı.