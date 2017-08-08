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FUTBOL

Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı

08 Ağustos 2017 Salı, 15:27:24

  • 1 Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı
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    Futbolculuk yaptığı dönemde Real Madrid, Inter, Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen, teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Milan'ı çalıştıran Clarance Seedorf, gündeme dair birçok konuda açıklama yaptı.

  • 2 Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı
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    İHA'da yer alan habere göre Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Hollandalı, Fatih Terim'in kariyerinden Wesley Sneijder'a, Galatasaray'dan aldığı tekliflerden Neymar'a kadar birçok konuya değindi.

  • 3 Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı
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    İşte Seedorf'un açıklamaları:

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  • 4 Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı
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    "Süper Lig, çok çekişmeli bir organizasyon. Hatta geçtiğimiz son 10 yılda 4 farklı takımın şampiyon olması daha da çekişmeli olduğunu gösteriyor. "

  • 5 Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı
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    "Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bursaspor gibi kulüpleri biliyorum. Bütün takımları yakından takip ediyorum ve onlarla direkt ya da dolaylı bir şekilde temas halindeyim."

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