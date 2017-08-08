FUTBOL
Seedorf, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı
08 Ağustos 2017 Salı, 15:27:24 | Güncelleme: 15:57:53
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Futbolculuk yaptığı dönemde Real Madrid, Inter, Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen, teknik direktörlük kariyerinde bir dönem Milan'ı çalıştıran Clarance Seedorf, gündeme dair birçok konuda açıklama yaptı.
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İHA'da yer alan habere göre Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Hollandalı, Fatih Terim'in kariyerinden Wesley Sneijder'a, Galatasaray'dan aldığı tekliflerden Neymar'a kadar birçok konuya değindi.
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İşte Seedorf'un açıklamaları:
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"Süper Lig, çok çekişmeli bir organizasyon. Hatta geçtiğimiz son 10 yılda 4 farklı takımın şampiyon olması daha da çekişmeli olduğunu gösteriyor. "
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"Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Bursaspor gibi kulüpleri biliyorum. Bütün takımları yakından takip ediyorum ve onlarla direkt ya da dolaylı bir şekilde temas halindeyim."
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"Türk kulüpleri, futbol ortamını üst seviyelere çıkarmak için yüksek seviyede oynamaya motive olmuş kaliteli ve tecrübeli futbolcuları seviyor"
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GALATASARAY'DAN TEKLİF...
"Galatasaray'dan iki kez teklif aldım. Biri futbolculuk kariyerim sürerken Brezilya'ya gitmeden önceydi. Bir de teknik direktörken teklif almıştım.
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"Milan'ın başına geçmeden önce teknik direktörlük için Galatasaray'la görüşmüştüm. Ne yazık ki ikisi de gerçekleşmedi, fakat her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum."
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"Şu an Türkiye'de teknik direktörlük için oluşabilecek diğer fırsatları sabırsızlıkla bekliyorum"
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"SNEIJDER'İN AYRILMASINA ŞAŞIRDIM"
"Wesley Snejder ile iyi bir arkadaşlığımız var. Galatasaray'dan ayrılmasına şaşırdım fakat sanırım antrenörün başka düşünceleri var"
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"Van Pesie iyi bir arkadaşım ve kendisi müthiş bir futbolcu. Sanırım kendisi oyunundaki dayanıklılığını ve kalitesini gösterdi"
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NEYMAR VE PSG KONUSU...
"Neymar hala büyüme marjini olan bir futbolcu. Neymar bir oyuncu olarak yeni kulübü için kulübün değeri, markası ve ticari açıdan büyük bir varlık gösteriyor."
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"PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Hem Neymar'ın hem de PSG'nin doğru seçimleri yaptıklarını yakında göreceğiz"
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"Düşük harcama gücü olan kulüpler uzun vadede düşünmeli, takip edilmesi gereken net bir stratejiye ve belirli bir teknik plana sahip olmalılar. Bu kriterlere sahip olan kulüpler yüksek transfer paraları ödeyebilen kulüplerle rekabet edebilirler"
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"Zorlukları seviyorum, Milan'ı ligin yarısında teslim aldım, etkili bir futbol oynayarak 19 maçta 35 puan yaptık. Sadece Roma ve Juventus bizden daha iyisini yaptı."
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"Fatih Terim bir Türk efsanesidir. Milan'da teknik direktörlük yapmam hakkında söylediği sözlerden çok memnun kaldım. Ben de bu konuda doğru bir karar almış olduğum için çok mutluyum."
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"Terim ile ilgili detaylardan haberim yok fakat Terim'in her zaman Türk Milli Takımı'nın ve Türk futbolunun yararına çalıştığından eminim."
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"Türkiye'de teknik direktör olarak çalışmanın benim için harika bir fırsat olacağına inanıyorum. Böyle bir tecrübe şansını memnuniyetle kabul ederim"