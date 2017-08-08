Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu transfer değerlendirmesinde bulundu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Asbaşkan Ahmet Çubukçu, HTSPOR'a açıklamalar yaptı. Şampiyon olmak istediklerini dile getiren Çubukçu, "Trabzonspor'un hedefi sadece 50. yılda değil her sene şampiyon olmaktır. Bu 50 olur, 55 olur 60 olur fark etmez. Ama kuruluş yıldönümleri önemli olduğu için böyle bir gündem oldu." ifadelerini kullandı.

Stoper bölgesine transfer yapmak istediklerini belirten Çubukçu, "Stoper bölgesinde eksiklik olduğu kamuoyunun ortak görüşü. Başkan Muharrem Usta, Serdar Taşçı transferi için çaba gösteriyor. İyice bir yol alındı ancak netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Transfer zor bir iş." dedi.

Jose Sosa ve Tottenham'ın 27 yaşındaki Fransız orta sahası Moussa Sissoko'nun gündemlerinde olmadığını belirten Çubukçu, Selçuk İnan'la ilgili bir girişimleri olmadığını da açıkladı.

Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın Liverpool'un transfer listesinde olduğu iddialarına da cevap verdi. Yusuf'un altyapılarından çıkan bir oyuncu olduğunu kaydeden Çubukçu, "Yusuf çok kıymetli bir genç yeteneğimiz. Uzun yıllar daha Trabzonspor camiasına hizmet verecek." ifadelerini kullandı ve gündemde böyle bir transferin olmadığını belirtti.

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