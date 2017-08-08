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Türkiye Kupası'nda gruplar kaldırıldı! Türkiye Kupası nasıl olacak?

Türkiye Kupası için devrim gibi karar

Türkiye Kupası Statüsü yayınlandı. Grup maçları sistemi kaldırıldı. Tüm kupa, eleme sistemi ile oynanacak

08 Ağustos 2017 Salı, 17:29:12 Güncelleme: 17:43:42

TFF, Türkiye Kupası'nda grup maçlarını kaldırdı ve eleme statüsüne geçildiğini açıkladı. Dört eleme turu tek maç üzerinden, son 32 ve sonrası turlar ise çift maç olarak oynanacak.

Ayrıntılar birazdan...

  • türkiye kupası
  • grup
  • eleme sistemi
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YORUMLAR 3
  • Misafir 10 dakika önce
    süper karar gereksiz fikstür kalabalığı yapıyordu....
  • Misafir 11 dakika önce
    Sonunda. Hatta tüm maçlar tek maç sistemi olmalıydı.
  • Misafir 12 dakika önce
    bir halti da becerin be! yap boz, yap boz...
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