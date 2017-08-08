Türkiye Kupası'nda gruplar kaldırıldı! Türkiye Kupası nasıl olacak?

TFF, Türkiye Kupası'nda grup maçlarını kaldırdı ve eleme statüsüne geçildiğini açıkladı. Dört eleme turu tek maç üzerinden, son 32 ve sonrası turlar ise çift maç olarak oynanacak.

Ayrıntılar birazdan...

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