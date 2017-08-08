Türkiye Kupası'nda gruplar kaldırıldı! Türkiye Kupası nasıl olacak?

TFF, Türkiye Kupası'nda grup maçlarını kaldırdı ve eleme statüsüne geçildiğini açıkladı. Dört eleme turu tek maç üzerinden, son 32 ve sonrası turlar ise çift maç olarak oynanacak.
Ayrıntılar birazdan...
- türkiye kupası
- grup
- eleme sistemi
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 3
-
Misafir 10 dakika öncesüper karar gereksiz fikstür kalabalığı yapıyordu....00
-
Misafir 11 dakika önceSonunda. Hatta tüm maçlar tek maç sistemi olmalıydı.00
-
Misafir 12 dakika öncebir halti da becerin be! yap boz, yap boz...00