Real Madrid - Manchester United canlı izle

REAL MADRID - MANCHESTER UNITED
STAT: National Arena Filip II (Makedonya / Üsküp)
SAAT: 21:45
HAKEM: Gianluca Rocchi
YAYIN: TRT 1
REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale
MANCHESTER UNİTED: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matic, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lingard, Lukaku
UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı Süper Kupa maçının günü geldi çattı. Jose Mourinho yönetiminde kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde etti. Real Madrid ise, Zinedine Zidane yönetiminde rüya gibi bir yıl geçirerek hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaştı. İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid yeni sezona kupayla başlamak ve Avrupa'nın en büyüğü olduğu kanıtlamak istiyor.
MANCHESTER UNİTED VE REAL MADRİD FİNALDE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR
İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid, birçok platformda karşılaşmasına rağmen Süper Kupa finalinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen Manchester United ve Real Madrid arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
Man Utd 1 - 0 Real Madrid
Real Madrid 3 - 3 Man Utd
Real Madrid 0 - 0 Man Utd
Man Utd 2 - 3 Real Madrid
Real Madrid 3 - 1 Man Utd
Man Utd 4 - 3 Real Madrid
Real Madrid 1 - 1 Man Utd
Man Utd 1 - 2 Real Madrid
Real Madrid 1 - 3 Man Utd
Real Madrid 1 - 1 Man Utd
İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU
2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 8 Süper Kupa finalinde 7 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 8 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 8 senede kazanan takımlar şöyle;
2009: Barcelona
2010: Atletico Madrid
2011: Barcelona
2012:Atletico Madrid
2013: Bayern Münih
2014: Real Madrid
2015: Barcelona
2016: Real Madrid