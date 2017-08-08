Real Madrid - Manchester United canlı izle

REAL MADRID - MANCHESTER UNITED

STAT: National Arena Filip II (Makedonya / Üsküp)

SAAT: 21:45

HAKEM: Gianluca Rocchi

YAYIN: TRT 1

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Bale

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matic, Ander Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lingard, Lukaku

UEFA'nın iki dev organizasyonu olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının kozlarını paylaştığı Süper Kupa maçının günü geldi çattı. Jose Mourinho yönetiminde kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde etti. Real Madrid ise, Zinedine Zidane yönetiminde rüya gibi bir yıl geçirerek hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe ulaştı. İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid yeni sezona kupayla başlamak ve Avrupa'nın en büyüğü olduğu kanıtlamak istiyor.

MANCHESTER UNİTED VE REAL MADRİD FİNALDE İLK KEZ KARŞILAŞIYOR

İngiliz devi Manchester United ve İspanyol devi Real Madrid, birçok platformda karşılaşmasına rağmen Süper Kupa finalinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen Manchester United ve Real Madrid arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Man Utd 1 - 0 Real Madrid

Real Madrid 3 - 3 Man Utd

Real Madrid 0 - 0 Man Utd

Man Utd 2 - 3 Real Madrid

Real Madrid 3 - 1 Man Utd

Man Utd 4 - 3 Real Madrid

Real Madrid 1 - 1 Man Utd

Man Utd 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 1 - 3 Man Utd

Real Madrid 1 - 1 Man Utd

İSPANYOLLAR SÜPER KUPA'YA AMBARGO KOYDU

2009 yılından itibaren İspanya takımları adeta Süper Kupa'ya ambargo koydu. Bu süreçte oynanan 8 Süper Kupa finalinde 7 kez İspanya temsilcileri kupayı kazandı. 8 kupadan yalnızca birini Almanya temsilcisi Bayern Münih kazandı. Süper Kupa'yı son 8 senede kazanan takımlar şöyle;

2009: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2012:Atletico Madrid

2013: Bayern Münih

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid